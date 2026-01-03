0-100 değeri en iyi olan 10 otomobil; Liste başında ne Pagani ne de Bugatti var!

Otomotiv dünyasında 0’dan 100 kilometre hıza en kısa sürede ulaşabilen modeller belli oldu. Yayınlanan güncel performans verilerine göre, özellikle yüksek beygir gücüne sahip elektrikli ve hibrit destekli spor otomobiller hızlanma alanında dikkat çekici dereceler elde etti.