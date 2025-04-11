0’dan 100’e şimşek gibi. Dünyanın en çabuk hızlanan otomobilleri- Rakip tanımıyorlar
Elektrikli otomobillerin yaygınlaşmasıyla birlikte, otomobillerin kalkış hızlarında da sıralama değişti. Artık yeni nesil spor otomobiller 0’dan 100’e veya 0’dan 60’a birkaç saniye ulaşabiliyor. Peki aralarında en hızlısı hangileri? İşte dünyanın en hızlı hızlanabilen otomobilleri.
Otomobil pazarında artık devir değişti. İçten yanmalı modeller yerini giderek elektrikli veya hibrit modellere bırakırken, bu alanda kıyasıya bir rekabet yaşanıyor.
Mercedes, Porsche, Ferrari ve diğer lüks otomobil üreticileri artık odak noktasını elektrikli modellere çevirmiş durumda. Eskiden benzinli otomobillerin kalkış hızları şüphesiz pek çoğumuzu büyülerdi.
Ancak elektrikli ve hibrit otomobillerin yaygınlaşmasıyla, artık kalkış hızlarında da lider değişti. Elektrikli otomobiller, sahip olduğu mekanizma ve teknolojiler ile benzinli araçlara kıyasla daha hızlı kalkış hızına sahip.