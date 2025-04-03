1 milyon liranın altında 3 araç kaldı! İşte Türkiye'de satılan en ucuz 20 sıfır otomobil...
Yeni yılın ilk çeyreği geride kalırken otomobil fiyatlarındaki artış sürdü. Son dönemde gelen zamlarla birlikte Türkiye'de 1 milyon TL altında sadece 3 sıfır araç kaldı.
Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, Mart ayında yüzde 6,4 artarken, otomobil pazarı yüzde 5,5 ve hafif ticari araç pazarı yüzde 10,2 oranında yükseldi. Otomobil fiyatlarındaki artış da sürerken 2025 Nisan ayında Türkiye'de satışa sunulan en uygun fiyatlı 20 sıfır otomobil de belli oldu.
İşte en ucuz 20 sıfır araç...
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