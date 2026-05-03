1 milyona otomobil satıyor, teşviklerle BYD’yi solladı
Otomobiller için uygulanan teşviklerle markalar satılarında artış görebiliyor. BYD, her ne kadar global çapta iyi bir satış başarısı yakalsa da, Toyota’nın cazip teşvikleriyle Japon otomobil devi Çinli rakibini sollamayı başardı.
Toyota, Japonya pazarında BYD'ye karşı büyük bir üstünlük sağladı. Edinilen bilgilere göre Japon firma, devlet teşvikleriyle birlikte Çinli rakibini geride bırakmayı başardı.
Japonya’da elektrikli araç satışları, Ocak-Mart döneminde rekor seviyeye ulaştı. Toplam 26 bin 959 elektrikli araç satıldı. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre %80’lik bir artışa işaret ediyor.
Tüm binek araç satışları içindeki elektrikli araç oranı da ilk kez %2,5’i aştı. Öyle ki bu rekor artış, Japonya pazarındaki hareketliliğin önemli bir göstergesi.
Toyota, bu dönemde 7 bin 241 adet elektrikli araç satarak pazardaki liderliğini pekiştirdi. Şirketin satış hacmi, geçen yıla göre tam 34 kat arttı. Bu başarının arkasında, araç başına yaklaşık 1 milyon yen (6 bin 270 dolar) tutarındaki devlet alım teşvikleri yer alıyor. Teşviklerin ne kadar etkili olduğu, Toyota’nın satış rakamlarından açıkça görülüyor.