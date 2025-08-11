  1. Ekonomim
  4. 1 milyonun alltındaki tek elektrikli otomobil! Citroen Ami yenilendi; işte fiyatı ve özellikleri

Şehir içinde kullanılan mini elektrikli otomobil Citroen Ami yenilendi. Türkiye pazarında satışa sunulacak otomobilin fiyatı da belli oldu.

Citroen’in şehir içinde en çok tercih edilen mini elektrikli otomobili Citroen Ami, son dönemde hem fiyatı hem küçük boyutuyla dikkat çeken modellerden biri.

Diğer marka ve modellere erişmek fiyat açısından biraz zor olsa da, Citroen’in mini elektrikli modeli otomobil sahibi olmak isteyenlere uygun fiyat politikasıyla dikkat çekiyor.

Küresel pazarda 70 bin adet satışı geçen Citroen, Ami’yi yenileyerek Türkiye’de satışa çıkardı.

Aracın yenilenen versiyonunun ön tarafı artık daha yalın ve dinamik iken ön camın altında kapsülün bulunduğu eğimli bir bölüm markanın yeni logosunu sergiliyor ve dikey bir alana doğru uzanıyor. 

