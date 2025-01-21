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  4. 100 kilometreye 0,8 litre yakıt tüketiyor: BMW X1 xDrive25e Plug-in Hybrid Türkiye’de! İşte fiyatı

100 kilometreye 0,8 litre yakıt tüketiyor: BMW X1 xDrive25e Plug-in Hybrid Türkiye’de! İşte fiyatı

BMW’nin yeni hybrid modeli BMW X1 xDrive25e Plug-in Hybrid Türkiye'de satışa çıktı. 100 kilometreye 0,8 litre yakıt tüketiyor.

100 kilometreye 0,8 litre yakıt tüketiyor: BMW X1 xDrive25e Plug-in Hybrid Türkiye’de! İşte fiyatı - Sayfa 1

Borusan Otomotiv, BMW'nin Türkiye'deki resmi distribütörü olarak, X1 modelinin fişli hibrit versiyonunun satışa sunulduğunu duyurdu. 

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100 kilometreye 0,8 litre yakıt tüketiyor: BMW X1 xDrive25e Plug-in Hybrid Türkiye’de! İşte fiyatı - Sayfa 2

"BMW X1 xDrive25e Plug-in Hybrid" adıyla piyasaya çıkan yeni model, markanın çevreci teknolojilere tarihinin önemini yansıtırken, aynı zamanda BMW tutkunları için dikkat çekici bir alternatif sunuyor.

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100 kilometreye 0,8 litre yakıt tüketiyor: BMW X1 xDrive25e Plug-in Hybrid Türkiye’de! İşte fiyatı - Sayfa 3

Etkileyici tasarımı ve özellikleriyle dikkat çeken X1 xDrive25e, 100 kilometreye sadece 0,8 litre yakıt tüketiyor.

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100 kilometreye 0,8 litre yakıt tüketiyor: BMW X1 xDrive25e Plug-in Hybrid Türkiye’de! İşte fiyatı - Sayfa 4

Öte yandan otomobilin tasarımı da oldukça şık. Ön kısımda oldukça iri yapıdaki böbrek ızgara ve LED destekli farlara ev sahipliği yapan BMW X1 xDrive25e, arka kısımda da yine LED destekli aydınlatmalara ev sahipliği yapıyor. 

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