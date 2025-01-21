100 kilometreye 0,8 litre yakıt tüketiyor: BMW X1 xDrive25e Plug-in Hybrid Türkiye’de! İşte fiyatı
BMW’nin yeni hybrid modeli BMW X1 xDrive25e Plug-in Hybrid Türkiye'de satışa çıktı. 100 kilometreye 0,8 litre yakıt tüketiyor.
Borusan Otomotiv, BMW'nin Türkiye'deki resmi distribütörü olarak, X1 modelinin fişli hibrit versiyonunun satışa sunulduğunu duyurdu.
"BMW X1 xDrive25e Plug-in Hybrid" adıyla piyasaya çıkan yeni model, markanın çevreci teknolojilere tarihinin önemini yansıtırken, aynı zamanda BMW tutkunları için dikkat çekici bir alternatif sunuyor.
Etkileyici tasarımı ve özellikleriyle dikkat çeken X1 xDrive25e, 100 kilometreye sadece 0,8 litre yakıt tüketiyor.