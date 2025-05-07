1.000.000 kilometre yol yapabiliyorlar ; Listenin başında Japon yok! İlk 2 sıra şok etti
Dünya üzerinde 1 milyon kilometre yol yapma kapasitesine sahip araçlar listelendi. Japonlar’ın zirvede olması beklenirken ilk 2 sıra şaşırttı.
Ekonomik kriz nedeniyle sadece ülkemizde değil tüm dünyada kullanıcılar uzun kilometreler boyunca dayanabilen otomobillere yöneldi.
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Bir dönemler Japon devi Honda 1 milyon kilometre garantisi verirken artık işler değişti. Şimdi birçok marka çok uzun kilometreler yapabiliyor.
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