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  4. 1.000.000 kilometre yol yapabiliyorlar ; Listenin başında Japon yok! İlk 2 sıra şok etti

1.000.000 kilometre yol yapabiliyorlar ; Listenin başında Japon yok! İlk 2 sıra şok etti

Dünya üzerinde 1 milyon kilometre yol yapma kapasitesine sahip araçlar listelendi. Japonlar’ın zirvede olması beklenirken ilk 2 sıra şaşırttı.

1.000.000 kilometre yol yapabiliyorlar ; Listenin başında Japon yok! İlk 2 sıra şok etti - Sayfa 1

Ekonomik kriz nedeniyle sadece ülkemizde değil tüm dünyada kullanıcılar uzun kilometreler boyunca dayanabilen otomobillere yöneldi.

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1.000.000 kilometre yol yapabiliyorlar ; Listenin başında Japon yok! İlk 2 sıra şok etti - Sayfa 2

Bir dönemler Japon devi Honda 1 milyon kilometre garantisi verirken artık işler değişti. Şimdi birçok marka çok uzun kilometreler yapabiliyor.

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1.000.000 kilometre yol yapabiliyorlar ; Listenin başında Japon yok! İlk 2 sıra şok etti - Sayfa 3

Ekonomim.com’un derlediği bilgiye göre 1 milyon kilometreye ulaşabilen otomobiller şöyle:

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1.000.000 kilometre yol yapabiliyorlar ; Listenin başında Japon yok! İlk 2 sıra şok etti - Sayfa 4

30. Toyota HiAce (Panelvan / Minibüs)

Gelişmekte olan ülkelerde toplu taşımada kullanılmıştır.

Filipinler, Afrika ve Hindistan’da 1 milyon km’yi devirmiş binlerce örneği vardır.

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