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1.000.000 TL’ye alınabilecek 5 otomobil. Hem sorunsuz hem de yakıt cimrisi

Yakıttan tasarruf sağlarken konforundan ve masrafsızlığından ödün vermeyenlerin alabileceği 5 mantıklı otomobil.

1.000.000 TL’ye alınabilecek 5 otomobil. Hem sorunsuz hem de yakıt cimrisi - Sayfa 1

Ülkemizde vatandaşların araç satın alırken öncelediği kriterler artık değişti. Konfor ve eğlence sistemi öncelenirken artan maliyetler nedeniyle masrafsızlık ve yakıt tasarrufu ön plana çıktı.

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1.000.000 TL’ye alınabilecek 5 otomobil. Hem sorunsuz hem de yakıt cimrisi - Sayfa 2

Günümüzde en yaşlısı 2012 model olan 2 tane otomobil modeli ise hem yakıt tasarruflu oluşu hem de düşük fiyatlamasıyla öne çıkıyor.

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1.000.000 TL’ye alınabilecek 5 otomobil. Hem sorunsuz hem de yakıt cimrisi - Sayfa 3

1.000.000 TL’YE SATIN ALINABİLECEK 5 OTOMOBİL

Gearuptr’nin paylaştığı bilgiye göre 1.000.000 TL’ye satın alınabilecek 5 otomobil şöyle:

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1.000.000 TL’ye alınabilecek 5 otomobil. Hem sorunsuz hem de yakıt cimrisi - Sayfa 4

Volkswagen Golf 7 (2013-2017)
• Motor: 1.4 TSI
• Neden mantıklı? Kaliteli iç mekân, sürüş keyfi, ikinci elde güçlü
• Fiyat aralığı: 950 bin – 1 milyon TL
• Not: DSG sorunları araştırılmalı

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