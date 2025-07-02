1.000.000 TL’ye alınabilecek 5 otomobil. Hem sorunsuz hem de yakıt cimrisi
Yakıttan tasarruf sağlarken konforundan ve masrafsızlığından ödün vermeyenlerin alabileceği 5 mantıklı otomobil.
Ülkemizde vatandaşların araç satın alırken öncelediği kriterler artık değişti. Konfor ve eğlence sistemi öncelenirken artan maliyetler nedeniyle masrafsızlık ve yakıt tasarrufu ön plana çıktı.
Günümüzde en yaşlısı 2012 model olan 2 tane otomobil modeli ise hem yakıt tasarruflu oluşu hem de düşük fiyatlamasıyla öne çıkıyor.
1.000.000 TL’YE SATIN ALINABİLECEK 5 OTOMOBİL
Gearuptr’nin paylaştığı bilgiye göre 1.000.000 TL’ye satın alınabilecek 5 otomobil şöyle: