11 aylık dönemde piyasayı domine ettiler; Zirvedeki marka ne Japon ne de Alman…
Son 11 ayda en çok satış yapan 10 marka listelenirken Toyota zirvedeki yerini kaybetti.
2025 yılının Ocak–Kasım döneminde Türkiye otomotiv pazarında binek otomobil satışları dikkat çekici bir yükseliş kaydetti. Yılın ilk 11 ayında artan talep hem sıfır araç hem de ikinci el pazarına canlılık kazandırdı.
Özellikle ekonomik kampanyalar, kredi destekleri ve yeni model seçenekleri satış ivmesini yukarı taşıyan başlıca etkenler arasında yer aldı. Tüketicilerin konfor, güvenlik ve yakıt verimliliğine yönelik tercihlerinin öne çıkması, pazarın yönünü belirleyen unsurlar oldu.
SATIŞ RAKAMLARIYLA 2025’E DAMGA VURAN MARKALAR
Satış adetlerinde yakalanan yüksek rakamlar, sektörün 2025’i güçlü bir kapanışla tamamlayacağına işaret ederken, otomotiv ticaretinde rekabetin de giderek sertleştiği görülüyor. Ocak-Kasım 2025 döneminde otomobil satış rakamları şu şekilde gerçekleşti;