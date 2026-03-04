  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Otomotiv
  4. 14 yıla kadar kullanım ömrü var. 2026’nın en güvenli otomobilleri. Sanayi yüzü görmüyorlar

14 yıla kadar kullanım ömrü var. 2026’nın en güvenli otomobilleri. Sanayi yüzü görmüyorlar

Kıyasıya rekabetin yaşandığı otomobil pazarında, en güvenilir modeli seçmek bazen zor olabiliyor. Ancak uzmanlar, bu yıl da herkesin güvenebileceği en iddialı modelleri listeledi.

14 yıla kadar kullanım ömrü var. 2026’nın en güvenli otomobilleri. Sanayi yüzü görmüyorlar - Sayfa 1

Yeni bir araç alırken sadece satış fiyatına değil, o aracın yolda geçireceği toplam süreye bakmak cüzdanınız için en mantıklı hareket olabilir. iSeeCars’ın son verilerine göre, bazı SUV modelleri sundukları kullanım ömrüyle rakiplerine fark atarak yıllık maliyeti en düşük seviyeye çekiyor.

1 | 14
14 yıla kadar kullanım ömrü var. 2026’nın en güvenli otomobilleri. Sanayi yüzü görmüyorlar - Sayfa 2

Yapılan araştırmada 8.7 milyondan fazla yeni araç ve 400 milyondan fazla kullanılmış aracın kilometre sayacı okumalarını analiz ederek, beklenen kullanım ömürlerine göre en iyi ortalama liste fiyatına sahip modeller belirlendi. 

2 | 14
14 yıla kadar kullanım ömrü var. 2026’nın en güvenli otomobilleri. Sanayi yüzü görmüyorlar - Sayfa 3

Bu kapsamlı çalışma, tüketicilerin araç değerini en üst düzeye çıkarmasına olanak tanıyan, pazardaki en güvenilir 11 SUV modelini ortaya koydu.

3 | 14
14 yıla kadar kullanım ömrü var. 2026’nın en güvenli otomobilleri. Sanayi yüzü görmüyorlar - Sayfa 4

1. Mitsubishi Outlander Sport

Listenin yıllık maliyet şampiyonu olan bu model, cüzdan dostu yapısıyla öne çıkıyor.

  • Beklenen Ömür: 11,3 Yıl
  • Neden Alınmalı: Şık tasarımı ve standart üçüncü sıra koltuk seçeneğiyle kalabalık aileler için pratik bir günlük sürüş deneyimi sunuyor.
4 | 14