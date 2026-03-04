14 yıla kadar kullanım ömrü var. 2026’nın en güvenli otomobilleri. Sanayi yüzü görmüyorlar
Kıyasıya rekabetin yaşandığı otomobil pazarında, en güvenilir modeli seçmek bazen zor olabiliyor. Ancak uzmanlar, bu yıl da herkesin güvenebileceği en iddialı modelleri listeledi.
Yeni bir araç alırken sadece satış fiyatına değil, o aracın yolda geçireceği toplam süreye bakmak cüzdanınız için en mantıklı hareket olabilir. iSeeCars’ın son verilerine göre, bazı SUV modelleri sundukları kullanım ömrüyle rakiplerine fark atarak yıllık maliyeti en düşük seviyeye çekiyor.
Yapılan araştırmada 8.7 milyondan fazla yeni araç ve 400 milyondan fazla kullanılmış aracın kilometre sayacı okumalarını analiz ederek, beklenen kullanım ömürlerine göre en iyi ortalama liste fiyatına sahip modeller belirlendi.
Bu kapsamlı çalışma, tüketicilerin araç değerini en üst düzeye çıkarmasına olanak tanıyan, pazardaki en güvenilir 11 SUV modelini ortaya koydu.