1.468.000 TL'den satışta! En ucuz otomatik vitesli otomobillerde ibre yeniden o modele döndü
Otomatik vitesli araçlar son yıllarda iki kat daha fazla talep görüyor. Hatta çoğu firma sadece otomatik şanzımanlı araç üretmeye başladı. Ancak fiyatlar vergilerin de eklenmesiyle kabardı. Bu noktada araç alacaklar en ucuz otomatik vitesli araç listesini merak ediyor. İşte sizin için güncel en ucuz otomatik vitesli araçlar.
Türkiye otomobil ekosisteminde otomatik vitesli modellere talep sürat kesmeden yükselirken, fiyatlardaki artış alıcıları "en uygun opsiyon" arayışına çevirdi. Vergi yüküyle beraber fiyatlar 1,5 milyon TL eşiğine gelirken, 1 milyon 468 bin TL’den başlayan fiyatıyla bir model tekrardan listenin zirvesine yerleşti. İşte güncel verilere göre Türkiye’de satışta olan en ucuz otomatik vitesli otomobiller ve öne çıkan detaylar…