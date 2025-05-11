1,5 milyon lira faizsiz kredi fırsatı! Marka marka sıfır otomobil kampanyaları açıklandı
Sıfır otomobil almak isteyenler için Mayıs ayı kampanyaları açıklandı. Hyundai, Toyota, Alfa Romeo, BMW, Chery, Fiat, Ford, MG, Opel, Peugeot, Seat ve Skoda gibi markalar, 1,5 milyon TL'ye kadar faizsiz kredi kampanyalarını duyurdu.
Otomobil almak isteyenler için sıfır faizli kredi kampanyaları devam ediyor. Fiyatların artış trendi sürerken, birçok marka 1,5 milyon liraya kadar sıfır faizli kredi fırsatları sunarak, müşterilerine cazip ödeme seçenekleri sağlıyor.
Yeni jenerasyon araçların yollarda görünmeye devam ettiği bu dönemde, markalar satış kampanyalarını tek tek açıklamaya devam ediyor ve uygun fiyatlar ile avantajlı kredi koşulları öne çıkıyor.
İşte otomobillerdeki sıfır ya da düşük faizli kredi kampanyalar...
ALFA ROMEO
Junior, 200 bin lira kredi, 12 ay yüzde 1.99 faiz oranı,
Tonale, 500 bin lira kredi, 12 ay yüzde 1.99 faiz oranı.