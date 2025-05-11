  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Otomotiv
  4. 1,5 milyon lira faizsiz kredi fırsatı! Marka marka sıfır otomobil kampanyaları açıklandı

1,5 milyon lira faizsiz kredi fırsatı! Marka marka sıfır otomobil kampanyaları açıklandı

Sıfır otomobil almak isteyenler için Mayıs ayı kampanyaları açıklandı. Hyundai, Toyota, Alfa Romeo, BMW, Chery, Fiat, Ford, MG, Opel, Peugeot, Seat ve Skoda gibi markalar, 1,5 milyon TL'ye kadar faizsiz kredi kampanyalarını duyurdu.

1,5 milyon lira faizsiz kredi fırsatı! Marka marka sıfır otomobil kampanyaları açıklandı - Sayfa 1

Otomobil almak isteyenler için sıfır faizli kredi kampanyaları devam ediyor. Fiyatların artış trendi sürerken, birçok marka 1,5 milyon liraya kadar sıfır faizli kredi fırsatları sunarak, müşterilerine cazip ödeme seçenekleri sağlıyor. 

1 | 14
1,5 milyon lira faizsiz kredi fırsatı! Marka marka sıfır otomobil kampanyaları açıklandı - Sayfa 2

Yeni jenerasyon araçların yollarda görünmeye devam ettiği bu dönemde, markalar satış kampanyalarını tek tek açıklamaya devam ediyor ve uygun fiyatlar ile avantajlı kredi koşulları öne çıkıyor.

İşte otomobillerdeki sıfır ya da düşük faizli kredi kampanyalar...

2 | 14
1,5 milyon lira faizsiz kredi fırsatı! Marka marka sıfır otomobil kampanyaları açıklandı - Sayfa 3

ALFA ROMEO
Junior, 200 bin lira kredi, 12 ay yüzde 1.99 faiz oranı,
Tonale, 500 bin lira kredi, 12 ay yüzde 1.99 faiz oranı.

3 | 14
1,5 milyon lira faizsiz kredi fırsatı! Marka marka sıfır otomobil kampanyaları açıklandı - Sayfa 4

BMW
i4, 1.5 milyon liraya 6 ay vadede 0 faiz, 12 ayda 1.89 faiz ve aylık ödemesi 141 bin 704 lira, 24 ayda 2.99 faiz ve aylık ödemesi 89 bin 907 lira.

4 | 14