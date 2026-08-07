18 dakikada yüzde 80 şarj: Koreli otomotiv devinin yeni modeli Türkiye’de. Fiyatı belli oldu
Son yıllarda piyasaya sürdüğü elektrikli otomobillerle dikkat çeken Hyundai, popüler modellerinden birini yeni versiyonuyla Türkiye’de satışa çıkardı. Aracın fiyatı ve teknik detayları da belli oldu.
Elektrikli otomobil pazarında adından söz ettiren Güney Koreli otomobil devi Hyundai, son yıllara damga vuran ve artık ikon haline gelen IONIQ 6 modelini makyaj yaparak Türkiye’de satışa çıkardı.
Koreli üreticinin radikal tasarımıyla dikkat çeken elektrikli sedanı, hem görsel hem de teknik anlamda güncellendi. Tasarım ekibi otomobili daha sade ve modern bir hale getirirken, mühendisler de aerodinamik yapıyı 0,21 Cd gibi oldukça iddialı bir sürtünme katsayısına ulaştırmayı başarmış. Peki bu güncellemeler sürüşe ve fiyata nasıl yansıyor?
YENİ IONIQ 6 TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE ŞARJ
Otomobilin kalbinde, verimliliği artırılmış elektrik motorları ve gelişmiş batarya teknolojileri yatıyor. Türkiye'de iki farklı güç seçeneğiyle sunulan model, Advance versiyonunda 125 kW, Progressive versiyonunda ise 160 kW güç üretiyor. Her iki seçenek de 350 Nm tork değeriyle geliyor. Performans tarafında Advance paketi 0’dan 100 km/s hıza 8,3 saniyede çıkarken, Progressive paketi bu süreyi 7,4 saniyeye indiriyor. Maksimum hız ise 185 km/sa ile sınırlandırılmış.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Advance donanımında 63 kWh, Progressive’de ise 84 kWh kapasiteli bataryalar kullanılıyor. Hyundai'nin 800V E-GMP mimarisi sayesinde, ultra hızlı DC şarj istasyonlarında bataryayı %10'dan %80 seviyesine çıkarmak sadece 18 dakika sürüyor. Bu, özellikle uzun yolculuklarda büyük bir avantaj. Şirket, batarya ön koşullandırma sistemiyle düşük sıcaklıklarda bile şarj performansını optimize ediyor. Ayrıca, akıllı i-Pedal sistemi tek pedalla sürüş imkanı tanıyarak şehir içi trafiğinde konforu artırıyor.