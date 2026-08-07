18 dakikada yüzde 80 şarj: Koreli otomotiv devinin yeni modeli Türkiye’de. Fiyatı belli oldu

Koreli üreticinin radikal tasarımıyla dikkat çeken elektrikli sedanı, hem görsel hem de teknik anlamda güncellendi. Tasarım ekibi otomobili daha sade ve modern bir hale getirirken, mühendisler de aerodinamik yapıyı 0,21 Cd gibi oldukça iddialı bir sürtünme katsayısına ulaştırmayı başarmış. Peki bu güncellemeler sürüşe ve fiyata nasıl yansıyor?