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2. el araç satışında yeni dönem: Güvenli Ödeme Sistemi bugün başladı! Artık herkes için zorunlu

İkinci el otomobil satışında Güvenli Ödeme Sistemi bugün itibarıyla herkes için zorunlu hale geldi. Ödenmeme ve sahte para riskini ortadan kaldırmayı amaçlayan sistemde banka tarafından her bir işlem karşılığında satıcıya aktarılacak araç satış bedelinden mahsup edilmek suretiyle 105 lira alınacak. Peki sistem nasıl işleyecek, süreç nasıl olacak? İşte detaylar..

2. el araç satışında yeni dönem: Güvenli Ödeme Sistemi bugün başladı! Artık herkes için zorunlu - Sayfa 1

Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliği tarafından kurulan Güvenli Ödeme Sistemi, bugün itibarıyla ikinci el motorlu taşıt alım satımlarında zorunlu oldu.

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2. el araç satışında yeni dönem: Güvenli Ödeme Sistemi bugün başladı! Artık herkes için zorunlu - Sayfa 2

Otomobil satışlarını daha güvenli hale getirmek için geliştirilen sistemle, alışverişlerde nakit taşıma riski, sahte para kullanılması, satış bedelinin ödenmemesi gibi risklerin ortadan kaldırılması amaçlanıyor.

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2. el araç satışında yeni dönem: Güvenli Ödeme Sistemi bugün başladı! Artık herkes için zorunlu - Sayfa 3

HERKES İÇİN ZORUNLU

Güvenli Ödeme Sistemi bugünden itibaren ikinci el araç alım satımlarında alıcıları da kapsayacak şekilde herkes için zorunlu hale geldi.

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2. el araç satışında yeni dönem: Güvenli Ödeme Sistemi bugün başladı! Artık herkes için zorunlu - Sayfa 4

Böylece ikinci el araç piyasasında alıcıyla satıcı arasında ödeme açısından yaşanan ihtilafların ortadan kaldırılması hedefleniyor.

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