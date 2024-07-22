2. el otomobil satışı dibe vurdu: Son 5 yılın en düşük haziran ayı görüldü
Sıfır km otomobildeki kampanyalı satışlar krediye erişimin olmadığı ikinci el otomobil pazarını daraltıyor. Haziranda ikinci el otomobil pazarı bir önceki yıla göre yüzde 25 daralarak 485 bin adette kalırken, son 5 yılın en düşük haziran ayı yaşandı. Uzmanlar, yılın ikinci yarısında sıfır otomobilde kampanya savaşlarının süreceğini söyleyerek ikinci eldeki durgunluğun devam edebileceğini söylüyor.
Sıfır otomobil pazarı markaların yarattığı finansman çözümleriyle temposunu korurken ikinci el otomobil pazarı haziran ayında son 5 yılın en düşük haziran ayı seviyesini gördü.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı “Motorlu Kara Taşıtları, Haziran 2024” verilerine göre, haziranda devri yapılan otomobil sayısı bir önceki yılın haziran ayına göre yüzde 25.3 azalarak 435 bin 828 adet olarak gerçekleşti.
Yılın ilk altı aylık döneminde ise devri yapılan otomobil sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17.7 azalışla 3 milyon 224 bin 873 adet oldu.
TEMMUZ DÜZENLEMELERİ
Hürriyet Gazetesi'nde yer alan habere göre haziran ayı sonuçları, ekonomi yönetiminin Orta Vadeli Program kapsamında aldığı önlemlerin büyük bir bölümü krediye bağlı olan ikinci el satışlarında etkisini gösterdiğini ortaya koyarken, bu dönemde pazarın daralmasında 7 Temmuz’da devreye gireceği açıklanan ancak daha sonra ertelenen GSR2 yönetmeliği nedeniyle markaların sıfır km araçlarda yaptığı ek indirimler ve 8 Temmuz’dan itibaren Çin’den gelen araçlara yüzde 40 ilave gümrük vergisi uygulanması da etkili oldu.