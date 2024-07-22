2. el otomobil satışı dibe vurdu: Son 5 yılın en düşük haziran ayı görüldü

TEMMUZ DÜZENLEMELERİ

Hürriyet Gazetesi'nde yer alan habere göre haziran ayı sonuçları, ekonomi yönetiminin Orta Vadeli Program kapsamında aldığı önlemlerin büyük bir bölümü krediye bağlı olan ikinci el satışlarında etkisini gösterdiğini ortaya koyarken, bu dönemde pazarın daralmasında 7 Temmuz’da devreye gireceği açıklanan ancak daha sonra ertelenen GSR2 yönetmeliği nedeniyle markaların sıfır km araçlarda yaptığı ek indirimler ve 8 Temmuz’dan itibaren Çin’den gelen araçlara yüzde 40 ilave gümrük vergisi uygulanması da etkili oldu.