2. elde en hızlı satan otomobiller. Model yükseltmek isteyenler özellikle tercih ediyor
Bir miktar birikmişi olan ve satın aldığı otomobilde zarar etmek istemeyen ya da daha sonra model yükseltmek için satmayı düşünenler için peynir ekmek gibi satacak 19 model.
Yüksek faiz oranları vatandaşların kolay şekilde otomobil sahibi olmasının önüne geçiyor. Şartlar böyle olunca da biraz birikmişi olanlar araba alma konusunda zorluk çekiyor.
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Böylece vatandaşlar satın almak istedikleri modeller yerine daha hızlı satabilecekleri modellere yöneliyor. Bu kapsamda istedikleri araçları alabilmek için elindekini daha hızlı satabiliyor.
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instagram.com'da yayımladığı faydalı içeriklerle otomobilsever takipçilerine yardımcı olmak isteyen @pufi_dufi kinci el de en hızlı satılabilecek 19 modeli şöye sıraladı:
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