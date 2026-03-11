20 dakikada 10 bin sipariş aldı, 500 bin TL altı fiyatla peynir ekmek gibi satıyor
Çin'in dünya pazarına açılan otomobil markalarından Chery, fiyatıyla yok satacak yeni otomobilini tanıttı. Araç, Çin'de sadece 20 dakikada 10 bin satış barajını aşmayı başardı.
Çinli otomobil devi Chery, yeni otomobiyle piyasayı alt üst etmeyi hedefliyor. Fiyatıyla kolay araba sahibi olmaya imkan tanıyan QQ3, tasarımı ve özellikleriyle de dikkat çekiyor.
Chery, Çin pazarında yeni elektrikli modeli QQ3'ü resmen satışa sundu. Sadece 10.000 dolardan başlayan (yaklaşık 340.000 TL) fiyatıyla otomobil, ilk 20 dakikada 10.000'den fazla sipariş almayı başardı.
Kompakt boyutları ve teknolojik donanımıyla Chery QQ3, şehir içi mobilite için yeni bir alternatif oluşturuyor.