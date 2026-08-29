20 Ekim’de araç sahiplerine tek tek mesaj gidecek: 20.000’den fazla otomobil geri çağrılıyor
Türkiye’de de araç satışlarını sürdüren Kia, 2025 - 2026 model bazı araçları için geri çağırma programına hazırlanıyor. Yaklaşık 20.000 araç firmaya geri gidecek.
Bazı otomobil devleri, piyasaya sürdüğü yeni modellerde bile sorunlarla karşılaşabiliyor. Kia, , Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 21 binden fazla EV9 SUV modelini, ön hava yastığı sistemindeki potansiyel bir sorun nedeniyle geri çağırıyor.
Yabancı basından Electrek'in haberine göre, Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'ne (NHTSA) gönderilen mektupta, bu araçların 2025 ve 2026 model yıllarına ait olduğu belirtildi. Sorunun kaynağı, ön koltukta bir çocuk veya çocuk koltuğu olup olmadığını algılayan "Occupant Detection System" (ODS) adı verilen mat tüpünün hatalı döşenmesi. Peki bu araç sahipleri için ne anlama geliyor? Günlük kullanımda bu nasıl bir fark yaratır?
Kia, NHTSA'ya sunduğu belgelerde, tedarikçi hatası nedeniyle ODS matının tüpünün uygun şekilde yönlendirilmediğini açıkladı. Ön koltuk birkaç kez ayarlandıktan sonra, tüp sıkışabiliyor.