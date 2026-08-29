20 Ekim’de araç sahiplerine tek tek mesaj gidecek: 20.000’den fazla otomobil geri çağrılıyor

Yabancı basından Electrek'in haberine göre, Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'ne (NHTSA) gönderilen mektupta, bu araçların 2025 ve 2026 model yıllarına ait olduğu belirtildi. Sorunun kaynağı, ön koltukta bir çocuk veya çocuk koltuğu olup olmadığını algılayan "Occupant Detection System" (ODS) adı verilen mat tüpünün hatalı döşenmesi. Peki bu araç sahipleri için ne anlama geliyor? Günlük kullanımda bu nasıl bir fark yaratır?