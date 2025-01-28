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200.000 – 700.000 TL arasında alınabilecek şehir içi otomobiller; Hepsi otomatik vites geliyor

Günümüzde şehir içinde kolay ve pratik kullanılabilecek ayrıca yakıt masrafı da düşük olan 200.000 TL ile 700.000 TL arasında satın alınabilecek 7 model haberimizde.

200.000 – 700.000 TL arasında alınabilecek şehir içi otomobiller; Hepsi otomatik vites geliyor - Sayfa 1

Özellikle kalabalık şehirde yaşayan sürücüler gün geçtikçe daha minimal otomobillere yöneldi. Sadece bu tür sürücüler değil bayan sürücüler de artık daha küçük araçlar tercih ediyor.

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200.000 – 700.000 TL arasında alınabilecek şehir içi otomobiller; Hepsi otomatik vites geliyor - Sayfa 2

Küçük olmasının yanı sıra otomatik vitesten de ödün veremeyenler için pufiyedek’in hazırladığı listede 7 tane otomatik vitesli araç yer alıyor.

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200.000 – 700.000 TL arasında alınabilecek şehir içi otomobiller; Hepsi otomatik vites geliyor - Sayfa 3

200.000 TL seviyesinden başlayarak 700.000 TL seviyesine kadar yükselen çıta hemen hemen her bütçeye de hitap ediyor. İşte bu fiyat skalasında alınabilecek 7 mantıklı otomatik vites otomobil:

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200.000 – 700.000 TL arasında alınabilecek şehir içi otomobiller; Hepsi otomatik vites geliyor - Sayfa 4

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