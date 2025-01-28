200.000 – 700.000 TL arasında alınabilecek şehir içi otomobiller; Hepsi otomatik vites geliyor
Günümüzde şehir içinde kolay ve pratik kullanılabilecek ayrıca yakıt masrafı da düşük olan 200.000 TL ile 700.000 TL arasında satın alınabilecek 7 model haberimizde.
Özellikle kalabalık şehirde yaşayan sürücüler gün geçtikçe daha minimal otomobillere yöneldi. Sadece bu tür sürücüler değil bayan sürücüler de artık daha küçük araçlar tercih ediyor.
Küçük olmasının yanı sıra otomatik vitesten de ödün veremeyenler için pufiyedek’in hazırladığı listede 7 tane otomatik vitesli araç yer alıyor.
200.000 TL seviyesinden başlayarak 700.000 TL seviyesine kadar yükselen çıta hemen hemen her bütçeye de hitap ediyor. İşte bu fiyat skalasında alınabilecek 7 mantıklı otomatik vites otomobil: