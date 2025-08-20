200.000 kilometreyi görmeden arızalanma ihtimali olan 10 otomobil! Satın alırken iki kez düşünün

Japon otomobillerin en büyük avantajlarından biri, daha uzun ömürlü, kullanım boyunca çok az arıza yapıp tamir görmesi. Elbette her biri için aynı şey geçerli olmasa da, Japon araçların pek çoğu sorunsuz ve uzun ömürlü motora sahip.