2023’te kuruldu, şimdi rafa kaldırıldı: 2 otomobil devinin elektrikli otomobil projesi iptal edildi
İki otomobil devinin aylardır beklenen dev elektrikli otomobil projesi, lansman için gün sayarken aniden rafa kaldırıldı. Her iki şirketin toplamda 16 milyar dolar yakına zarar etmesi bekleniyor.
Otomobil dünyası, teknoloji devlerinin bu pazara giriş hamlelerini uzun zamandır merakla takip ediyor. Bu hamlelerin en dikkat çekicilerinden biri, şüphesiz Sony ve Honda'nın ortaklığıyla doğan Afeela markasıydı.
Ancak gelen son bilgiler, bu büyük ortaklığın elektrikli araç hayallerinin suya düştüğünü gösteriyor.
Büyük umutlarla yola çıkan proje, sektördeki zorlu koşullara ve beklenen milyarlarca dolarlık zarara takıldı.
AFEELA PROJESİ NEDEN İPTAL EDİLDİ?
Sony Honda Mobility tarafından geliştirilen lüks elektrikli araç markası Afeela için yolun sonu göründü. Şirketten yapılan açıklamaya göre, hem bu yıl yollara çıkması planlanan sedan modeli Afeela 1, hem de geliştirme aşamasındaki SUV projesi tamamen durduruldu.