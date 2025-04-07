2024’te en çok otomobil satılan ülkeler belli oldu: Listede sadece 4 Avrupa ülkesi var!

Söz konusu listenin ilk 10 sırasında Türkiye yer almazken, Avrupa’dan ise sadece 4 ülke listeye girebildi. Yani tahmin edildiği üzere asıl satışlar daha gelişmiş ülke ve nüfusu fazla olan yerlerde gerçekleşti. Peki bu ülkeler hangileri?