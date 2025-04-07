2024’te en çok otomobil satılan ülkeler belli oldu: Listede sadece 4 Avrupa ülkesi var!
Otomobil pazarında kıyasıya rekabet yaşanırken, araç satışları da ülkelere göre değişiklik gösteriyor. Satın alım gücü günden güne zayıflarken, elektrikli otomobiller ise revaçta. İşte 2024’te en çok otomobil satışı yapılan ülkeler.
Otomotiv sektörü son birkaç yılda oldukça karışık. Üreticiler artık elektrikli otomobillere odaklanırken, yavaş yavaş içten yanmalı motora sahip araçlara veda ediliyor.
Öte yandan tüketiciler açısından da her geçen yıl daha zorlu hale geliyor. Satın alım gücü çoğu ülkede düşerken, fiyatların da artması buna büyük etki yaratıyor. Peki ülkelere göre otomobil satışları ne durumda?
Motor1'de otomotiv endüstrisi pazarlama analisti olarak çalışan Felipe Munoz , JATO Dynamics ve diğer kaynaklardan 108 pazardan veri toplayarak en çok hangi ülkede otomobil satıldığını araştırdı.