2024’te en çok satan arabalar ; Zirveyi görenler bir kez daha bakıyor.
Otomobil ihtiyacını karşılamak için ya da yatırım olarak görenlerin en çok satın aldıkları liste belli oldu. 2024’te en çok satın alınan görenleri şaşırttı.
Yeni yılda araç sahibi olmak isteyenler otomobil bayilerindeki kampanyaları yakalamak için harekete geçti. Biriken stokları eritmeye çalışan bayilerin kampanyalarını fırsat görenler araç seçiminde ise temkinli davranıyor.
Bu kapsamda Türkiye’den en çok satışı gerçekleşen otomobiller araştırılıyor. Vatandaşlar model değiştirmek istediğinde hızlıca satabileceği otomobillere odaklanmış durumda.