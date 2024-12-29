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  4. 2024’te en çok satan arabalar ; Zirveyi görenler bir kez daha bakıyor.

2024’te en çok satan arabalar ; Zirveyi görenler bir kez daha bakıyor.

Otomobil ihtiyacını karşılamak için ya da yatırım olarak görenlerin en çok satın aldıkları liste belli oldu. 2024’te en çok satın alınan görenleri şaşırttı.

2024’te en çok satan arabalar ; Zirveyi görenler bir kez daha bakıyor. - Sayfa 1

Yeni yılda araç sahibi olmak isteyenler otomobil bayilerindeki kampanyaları yakalamak için harekete geçti. Biriken stokları eritmeye çalışan bayilerin kampanyalarını fırsat görenler araç seçiminde ise temkinli davranıyor.

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2024’te en çok satan arabalar ; Zirveyi görenler bir kez daha bakıyor. - Sayfa 2

Bu kapsamda Türkiye’den en çok satışı gerçekleşen otomobiller araştırılıyor. Vatandaşlar model değiştirmek istediğinde hızlıca satabileceği otomobillere odaklanmış durumda.

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2024’te en çok satan arabalar ; Zirveyi görenler bir kez daha bakıyor. - Sayfa 3

İşte onedio.com’daki bilgilere göre 2024 yılının en çok satan otomobilleri.

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2024’te en çok satan arabalar ; Zirveyi görenler bir kez daha bakıyor. - Sayfa 4

FİAT EGEA SEDAN: 52.410 ADET SATIŞLA ZİRVEDE YER ALDI.

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