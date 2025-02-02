2024’ün en çok satan otomobil markaları belli oldu. Japon devi zirveyi bırakmadı
Bir önceki yıla göre %3,7'lik düşüş yaşandı. İşte 2024’te en çok satan otomobil markaları.
Küresel otomobil pazarı için 2024 yılı oldukça karmaşık geçti. Geçen yılın ilk 11 ayında dünya çapında toplam 9.857.938 araç satılırken, bu, bir önceki yıla kıyasla yüzde 3,7 daha düşük kayedildi.
Toyota’da bu markalar arasından birinci. 2024’ün en çok satan otomobil markası Toyota, kıyasıya rekabetin ve sıkıntıların yaşandığı küresel otomobil pazarında lider olarak kalmaya devam etti.