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  4. 2024’ün en çok satan otomobil markaları belli oldu. Japon devi zirveyi bırakmadı

2024’ün en çok satan otomobil markaları belli oldu. Japon devi zirveyi bırakmadı

Bir önceki yıla göre %3,7'lik düşüş yaşandı. İşte 2024’te en çok satan otomobil markaları.

2024’ün en çok satan otomobil markaları belli oldu. Japon devi zirveyi bırakmadı - Sayfa 1

Küresel otomobil pazarı için 2024 yılı oldukça karmaşık geçti. Geçen yılın ilk 11 ayında dünya çapında toplam 9.857.938 araç satılırken, bu, bir önceki yıla kıyasla yüzde 3,7 daha düşük kayedildi. 

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2024’ün en çok satan otomobil markaları belli oldu. Japon devi zirveyi bırakmadı - Sayfa 2

Bu düşüşe rağmen sektörün önde gelen markaları yine satışlarda beklentilerini almayı başardı. 

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2024’ün en çok satan otomobil markaları belli oldu. Japon devi zirveyi bırakmadı - Sayfa 3

Toyota’da bu markalar arasından birinci. 2024’ün en çok satan otomobil markası Toyota, kıyasıya rekabetin ve sıkıntıların yaşandığı küresel otomobil pazarında lider olarak kalmaya devam etti.

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2024’ün en çok satan otomobil markaları belli oldu. Japon devi zirveyi bırakmadı - Sayfa 4

Toyota’nın rakipleri arasında ise Alman otomobil devi Volkswagen yer aldı. İkinci sırada yer alan VW, önceki yıl ile karşılaştırıldığında %2,3 düşüş yaşadı. 

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