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  4. 2024'ün fiyatına göre en iyi arabaları belli oldu! İngiliz dergisi en iyi 10 SUV aracı seçti

2024'ün fiyatına göre en iyi arabaları belli oldu! İngiliz dergisi en iyi 10 SUV aracı seçti

Arazi koşullarına uyum arayanların SUV'lara yönelmesi ve yılsonu kampanyalarının etkisiyle, İngiliz oto dergisi Auto Express 2024 için fiyatına göre en iyi küçük SUV'ları seçti.

2024'ün fiyatına göre en iyi arabaları belli oldu! İngiliz dergisi en iyi 10 SUV aracı seçti - Sayfa 1

Arazi koşullarına uyum ve güç arayanlar, genellikle otomobil yerine SUV tercih ediyor. SUV'lar, otomobillere göre daha yüksek fiyatlı olabilir, bu nedenle alıcılar en iyi seçeneği belirlemek için araba uzmanlarının yorumlarına başvuruyor. 

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2024'ün fiyatına göre en iyi arabaları belli oldu! İngiliz dergisi en iyi 10 SUV aracı seçti - Sayfa 2

İngiliz oto dergisi Auto Express, 2024 yılı için en iyi küçük SUV'ları fiyatlarına göre sıraladı.

İşte derginin A ve B segmentindeki en iyi 10 SUV modelinin listesi:

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2024'ün fiyatına göre en iyi arabaları belli oldu! İngiliz dergisi en iyi 10 SUV aracı seçti - Sayfa 3

10 - Suzuki Ignis

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2024'ün fiyatına göre en iyi arabaları belli oldu! İngiliz dergisi en iyi 10 SUV aracı seçti - Sayfa 4

9 - Jeep Renegade

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