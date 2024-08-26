2024'ün fiyatına göre en iyi arabaları belli oldu! İngiliz dergisi en iyi 10 SUV aracı seçti
Arazi koşullarına uyum arayanların SUV'lara yönelmesi ve yılsonu kampanyalarının etkisiyle, İngiliz oto dergisi Auto Express 2024 için fiyatına göre en iyi küçük SUV'ları seçti.
Arazi koşullarına uyum ve güç arayanlar, genellikle otomobil yerine SUV tercih ediyor. SUV'lar, otomobillere göre daha yüksek fiyatlı olabilir, bu nedenle alıcılar en iyi seçeneği belirlemek için araba uzmanlarının yorumlarına başvuruyor.
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İngiliz oto dergisi Auto Express, 2024 yılı için en iyi küçük SUV'ları fiyatlarına göre sıraladı.
İşte derginin A ve B segmentindeki en iyi 10 SUV modelinin listesi:
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10 - Suzuki Ignis
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9 - Jeep Renegade
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