2025’te üretimi durdurulan 6 otomobil: Türkiye’de çok satan model de listede! Bir devir kapandı

Otomobil pazarında oyunun kuralları her yıl değişiyor. Elektrikliye geçiş için ivme hızlanırken, üreticiler de yeni trendlerde geride kalmamak için mücadele ediyor. Yıllarca yollarda yer alan bazı ikonik modeller için 2025, veda yılı oldu. İşte geçtiğimiz yıl sonu itibariyle üretimi durdurulan 6 otomobil.