2025’te üretimi durdurulan 6 otomobil: Türkiye’de çok satan model de listede! Bir devir kapandı
Otomobil devleri, yeni stratejilerin parçası olarak bazı ikonik modellerine veda etti. 2025 yılı da birçok araç için veda yılı oldu. İşte üretimi durdurulan 6 otomobil.
Otomobil pazarında oyunun kuralları her yıl değişiyor. Elektrikliye geçiş için ivme hızlanırken, üreticiler de yeni trendlerde geride kalmamak için mücadele ediyor. Yıllarca yollarda yer alan bazı ikonik modeller için 2025, veda yılı oldu. İşte geçtiğimiz yıl sonu itibariyle üretimi durdurulan 6 otomobil.
Türkiye ve dünyanın dört bir yanında satış performansıyla adından söz ettiren ikonik modellerden biri de listede. İşte 2025'te vedalaştığımız ve 2026'da üretim bandına veda edeceği kesinleşen o efsaneler:
Ford Focus (1998-2025): Bir Halk Kahramanının Vedası
Türkiye ve dünyanın yakından tanıdığı Ford Focus, 27 yıllık macerasını 14 Kasım 2025 Cuma günü sonlandırdı. 1998'de Escort'un yerini alan ve dünya çapında 12 milyondan fazla satan Focus, yollarda en çok görülen ikinci otomobil unvanına sahipti. 1999'da Avrupa'da Yılın Otomobili seçilen Focus, artık sadece servis ve yedek parça desteğiyle yaşayacak.
Audi A1 (2010-2026): Küçük Dev İçin Yolun Sonu
Audi'nin en küçük ve en erişilebilir modeli olan A1, 2026 yılında üretim bandına veda edecek. Audi CEO'su Gernot Döllner, crossover ve SUV modellerine odaklanmak için A1'in halefi olmayacağını resmen doğruladı. Premium küçük sınıfta Mini'ye rakip olan bu model, yerini elektrikli kompakt crossover'lara bırakacak.