2025 Aralık otomotiv indirim kampanyaları: Hangi markada indirim var? Marka marka kampanya detayları

2025 Aralık ayında otomotiv firmaları, sıfır araç satışlarına yönelik kampanyalarını sürdürmeye devam ediyor. Yeni bir otomobil satın almak ya da mevcut aracını değiştirmek isteyenler için markalar; liste fiyatlarında indirimler, takas desteği, farklı vade seçenekleri ve esnek kredi imkânları sunuyor. İşte, 2025 Aralık otomotiv kampanyaları

FIAT

Scudo Van: Yerli üretim, 1 milyon TL, 9 ay vade, %0 faiz

Scudo Combi / Combimix: Yerli üretim, 5+1 yolcu kapasitesi, 1 milyon TL, 9 ay vade, %0 faiz

Ulysse: Yerli üretim, 8+1 yolcu kapasitesi, 1 milyon TL, 6 ay vade, %0 faiz

Ducato Van: Tek ve çift kabin seçenekleri, 1 milyon TL, 9 ay vade, %0 faiz

Ducato Kamyonet: Farklı kasa boyutları, 1 milyon TL, 9 ay vade, %0 faiz

Ducato Minibüs: 16+1 yolcu kapasitesi, geniş iç hacim, 1 milyon TL, 9 ay vade, %0 faiz

Doblo Combi: Yüksek fonksiyonellik, taşıma kapasitesi ve güvenlik, 1 milyon TL, 6 ay vade, %0 faiz

CITROËN

Yeni tamamen elektrikli Ë-C3: Aralık ayına özel, 150 bin TL, 12 ay vade, %0 faiz

Citroën C4 (benzinli): 150 bin TL, 12 ay vade, %0 faiz veya 30 bin TL nakit indirim

Citroën C4 X (MAX donanım): 150 bin TL, 12 ay vade, %0 faiz veya 30 bin TL nakit indirim

%100 elektrikli Ë-C4: 150 bin TL, 12 ay vade, %0 faiz veya 30 bin TL nakit indirim

%100 elektrikli Ë-C3 Aircross: 300 bin TL, 12 ay vade, %0 faiz

Berlingo Kombi: 600 bin TL, 12 ay vade, %0 faiz

Jumpy & Jumper 3.5T: 750 bin TL, 12 ay vade, %0 faiz veya 3 ay ertelemeli alternatif kredi seçenekleri

TOGG

T10F (V1 ve V2 Versiyonları)

Bireysel ve kurumsal kullanıcılara 1 milyon TL krediye %0 faizli, 12 ay vadeli finansman desteği sunuluyor.

1 milyon TL kredi için 12 ay vadeli %0 faizli, 83 bin 334 TL geri ödemeli kampanya bulunuyor.

Bireysel kullanıcılar için:

1 milyon 700 bin TL krediye %2,39 faizli, 48 ay vadeli, 68 bin 617 TL geri ödemeli seçenek sunuluyor.

Kurumsal kullanıcılar için:

1 milyon 900 bin TL krediye %2,63 faizli, 48 ay vadeli, 71 bin 923 TL geri ödemeli seçenek bulunuyor.

Yılın son kampanyasında 1 milyon 900 bin TL’ye varan farklı kredi seçenekleri yer alıyor.

Çift Motorlu Togg 4More Serisi (T10X ve T10F 4More)

Bireysel ve kurumsal kullanıcılara 1 milyon TL krediye %0 faizli, 12 ay vadeli, 83 bin 334 TL geri ödemeli alternatif sunuluyor.

Bireysel kullanıcılar için:

1 milyon 500 bin TL krediye %2,30 faizli, 36 ay vadeli, 68 bin 604 TL geri ödemeli seçenek bulunuyor.

Kurumsal kullanıcılar için:

1 milyon 900 bin TL krediye %2,63 faizli, 48 ay vadeli, 71 bin 923 TL geri ödemeli seçenek sunuluyor.

