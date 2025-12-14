2025 Aralık otomotiv indirim kampanyaları: Hangi markada indirim var? Marka marka kampanya detayları

CITROËN

Yeni tamamen elektrikli Ë-C3: Aralık ayına özel, 150 bin TL, 12 ay vade, %0 faiz

Citroën C4 (benzinli): 150 bin TL, 12 ay vade, %0 faiz veya 30 bin TL nakit indirim

Citroën C4 X (MAX donanım): 150 bin TL, 12 ay vade, %0 faiz veya 30 bin TL nakit indirim

%100 elektrikli Ë-C4: 150 bin TL, 12 ay vade, %0 faiz veya 30 bin TL nakit indirim

%100 elektrikli Ë-C3 Aircross: 300 bin TL, 12 ay vade, %0 faiz

Berlingo Kombi: 600 bin TL, 12 ay vade, %0 faiz

Jumpy & Jumper 3.5T: 750 bin TL, 12 ay vade, %0 faiz veya 3 ay ertelemeli alternatif kredi seçenekleri