2025 otomobil savaşlarına sahne olacak; İşte ilk defa göreceğimiz yeni modeller
Yeni yılla birlikte dünyanın dev otomobil markaları çok sayıda modelini bayilerine gönderecek.
2025, en büyük ve en sevilen otomobil markalarından bazıları için yeni başlangıçların yılı olacak gibi görünüyor. Otomotiv devlerinden BMW, Fiat, Jaguar, Mercedes ve Volkswagen'in hepsinin çok önemli, yeni nesil modelleri geliyor, Alpine ve Kia gibi diğerleri ise bazı ilginç yollarla keşfedilmemiş bölgelere adım atıyor.
ELEKTRİKLİ CADİLLAC GELİYOR
autoexpress.co.uk'in haberine göre EV'ler bu yıl birçok marka için ana odak noktası olmaya devam edecek; Cadillac yakında tamamen elektrikli bir ürün yelpazesiyle geri dönecek ve Suzuki nihayet ilk sıfır emisyonlu ürünü olan e Vitara'yı tanıtacak.
DACİA İŞLERİ DEĞİŞTİRECEK
İçten yanmalı kas gücü isteyen alıcılar seçim yapmakta zorlanmayacaklar, çünkü yakında popüler Audi Q3'ün bir sonraki versiyonuyla birlikte merakla beklenen Dacia Bigster geliyor. Ayrıca en son Citroen C5 Aircross, MINI JCW ve Vauxhall Frontera benzinli veya elektrikli güç seçeneğiyle sunulacak.