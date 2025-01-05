2025 otomobil savaşlarına sahne olacak; İşte ilk defa göreceğimiz yeni modeller

2025, en büyük ve en sevilen otomobil markalarından bazıları için yeni başlangıçların yılı olacak gibi görünüyor. Otomotiv devlerinden BMW, Fiat, Jaguar, Mercedes ve Volkswagen'in hepsinin çok önemli, yeni nesil modelleri geliyor, Alpine ve Kia gibi diğerleri ise bazı ilginç yollarla keşfedilmemiş bölgelere adım atıyor.