2025 yılının en çok satılan elektrikli otomobilleri; Togg T10F’in sırasını gören şaşıyor.
Geçtiğimiz 2025 yılında en çok satış yapan elektrikli otomobiller açıklandı. Togg iki modeliyle listeye girerken zirve Tesla’nın oldu.
Türkiye otomobil pazarında elektrikli modellerin yükselişi hız kesmeden devam ediyor. Açıklanan son satış verilerine göre, özellikle şehir içi kullanımda sundukları düşük maliyet ve çevreci yapılarıyla öne çıkan modeller, tüketicinin ilgisini yoğun şekilde üzerine çekti.
Yılın ilk döneminde 30 bin adedin üzerinde satışa ulaşan Tesla listenin zirvesinde yer alırken, onu 27 bin satış adedini aşan yerli üretim takip etti. 2 milyon TL bandındaki araçların ağırlıkta olduğu sıralamada, 4 bin ile 9 bin adet aralığında satışa ulaşan birçok alternatif model de dikkat çekti.
TÜRKİYE’DE EN ÇOK SATAN 10 ELEKTRİKLİ OTOMOBİL
Tabloya göre elektrikli otomobillerin etkinliği ülkemizde artarken Togg’un taptığı kampanyaların etkili olduğu görüldü. aracfiyatcom’un derlediği verilere göre tam liste şöyle: