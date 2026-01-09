2025 yılının en çok satılan elektrikli otomobilleri; Togg T10F’in sırasını gören şaşıyor.

Yılın ilk döneminde 30 bin adedin üzerinde satışa ulaşan Tesla listenin zirvesinde yer alırken, onu 27 bin satış adedini aşan yerli üretim takip etti. 2 milyon TL bandındaki araçların ağırlıkta olduğu sıralamada, 4 bin ile 9 bin adet aralığında satışa ulaşan birçok alternatif model de dikkat çekti.