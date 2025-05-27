2025 yılının en güvenilir 13 Alt Kompakt SUV'u açıklandı: Küçük ve ucuzlar
Alt kompakt yani küçük SUV'ların güvenilirlik derecelendirmeleri, her modelin uzun vadeli dayanıklılığını değerlendirmek hedefiyle iSeeCars tarafından milyonlarca aracın analiz edilmesiyle hesaplanıyor.
Araç almak isteyenler son yıllarda SUV modellerine yöneliyor. Bu noktada küçük yani alt kompakt SUV modeller daha çok rağbet görüyor. Fakat hangi modelin daha güvenilir ve uzun ömürlü olduğu konusunda soru işaretleri olabiliyor. Bu noktada araç karşılaştırma platformu iSeeCars, milyonlarca aracı inceleyerek en güvenilir 13 alt kompakt SUV modelini sıraladı:
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