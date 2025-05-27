2025 yılının en güvenilir 13 Alt Kompakt SUV'u açıklandı: Küçük ve ucuzlar

Araç almak isteyenler son yıllarda SUV modellerine yöneliyor. Bu noktada küçük yani alt kompakt SUV modeller daha çok rağbet görüyor. Fakat hangi modelin daha güvenilir ve uzun ömürlü olduğu konusunda soru işaretleri olabiliyor. Bu noktada araç karşılaştırma platformu iSeeCars, milyonlarca aracı inceleyerek en güvenilir 13 alt kompakt SUV modelini sıraladı: