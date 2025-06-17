2025 yılının en güvenilir 26 otomobili açıklandı! Zirvede Almanları bekleyenler şok oldu

Cosnumer Reports tarafından 330.000 bin araç incelendi. En güvenilir araçlar belirlendi. Onlarca unsurun göz önünde bulundurularak hazırlandığı listeye her zamanki gibi Japonlar damga vurdu. Ancak bu sefer zirvenin adı değişti. İşte 2025 yılının en güvenilir 26 otomobili: