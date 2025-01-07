2025’e damga vuracak! Sony ve Honda’dan ortak otomobil! Müthiş tasarımıyla tanıtıldı
Sony ve Honda’nın uzun süredir beklenen otomobil markası AFEELA, geliştirdiği ilk otomobili CES 2025’te görücüye çıkardı.
Dünyanın en büyük teknoloji fuarı CES 2025, birbirinden ilginç teknolojilere ev sahipliği yapıyor. Teknoloji devlerinin boy gösterdiği etkinlikte, ‘akıllı cihaz’ olarak tanımlanan bazı otomobiller de sahne alıyor.
Bunlardan biri de AFEELA tarafından geliştirilen ilk otomobil. Honda ve Sony’nin ortak kuruluşu, CES 2025’te AFEELA 1 modeliyle karşımıza çıktı.
Şık tasarım, son teknoloji donanım ve dikkat çekici özellikleriyle görücüye çıkan bu araç, FEELA 1 Origin ve AFEELA 1 Signature olmak üzere iki versiyonuyla geliyor.