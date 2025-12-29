2025'in en çok satan otomobil markaları açıklandı; Zirve değişmedi, listeye yeni oyuncu dahil oldu

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından yayımlanan Ocak–Kasım 2025 dönemine ait binek otomobil satış istatistikleri, Renault, Volkswagen ve Toyota’nın Türkiye pazarındaki liderliğini sürdürdüğünü gösterirken, artan rekabetle beraber ilk defa listeye giren yeni bir oyuncunun da dikkat çektiğini ortaya koydu.