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2025’in en güvenli 10 otomobili: Euro NCAP testlerinden tam puan alan, asla pişman etmeyen araçlar

Euro NCAP testlerinde tam not puan alan en güvenilir 10 otomobil belli oldu. Alıcısını pişman etmiyor, yolda güven veriyor.

2025’in en güvenli 10 otomobili: Euro NCAP testlerinden tam puan alan, asla pişman etmeyen araçlar - Sayfa 1

Dünyada milyonlarca kişi farklı marka ve model araca biniyor. Kimi kullanıcı otomobil alırken sadece uygun fiyatlı olmasına bakarken, kimisinin bütçesi varsa güvenilirliğe veya yakıt tüketimine bakarak tercih yapıyor.

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2025’in en güvenli 10 otomobili: Euro NCAP testlerinden tam puan alan, asla pişman etmeyen araçlar - Sayfa 2

Her segmentte farklı otomobil modelleri bulunuyor. Volvo, genelde en güvenilir otomobil markalarından biri olsa da Euro NCAP testlerini geçen tek marka değil. İşte her açıdan kullanıcısına güven veren 10 otomobil.

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2025’in en güvenli 10 otomobili: Euro NCAP testlerinden tam puan alan, asla pişman etmeyen araçlar - Sayfa 3

Bilmeyenler için Euro NCAP, otomobillerde yapılan en önemli testlerden biridir. Güvenilirlik söz konusu olduğunda bu güvenilirlik testleri; otomobilleri yetişkin ve çocuk yolcu koruması, yaya güvenliği ve sürücü destek teknolojileri açısından değerlendiriyor. 

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2025’in en güvenli 10 otomobili: Euro NCAP testlerinden tam puan alan, asla pişman etmeyen araçlar - Sayfa 4

Her bir alan, toplamda 400 puan üzerinden hesaplanan genel skora katkı sağlıyor.

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