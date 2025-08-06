2025’in en güvenli 10 otomobili: Euro NCAP testlerinden tam puan alan, asla pişman etmeyen araçlar
Euro NCAP testlerinde tam not puan alan en güvenilir 10 otomobil belli oldu. Alıcısını pişman etmiyor, yolda güven veriyor.
Dünyada milyonlarca kişi farklı marka ve model araca biniyor. Kimi kullanıcı otomobil alırken sadece uygun fiyatlı olmasına bakarken, kimisinin bütçesi varsa güvenilirliğe veya yakıt tüketimine bakarak tercih yapıyor.
Her segmentte farklı otomobil modelleri bulunuyor. Volvo, genelde en güvenilir otomobil markalarından biri olsa da Euro NCAP testlerini geçen tek marka değil. İşte her açıdan kullanıcısına güven veren 10 otomobil.
Bilmeyenler için Euro NCAP, otomobillerde yapılan en önemli testlerden biridir. Güvenilirlik söz konusu olduğunda bu güvenilirlik testleri; otomobilleri yetişkin ve çocuk yolcu koruması, yaya güvenliği ve sürücü destek teknolojileri açısından değerlendiriyor.