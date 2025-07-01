2025’in en güvenli otomobilleri belli oldu! İlk sıra herkesi şaşırttı. Ne Tesla ne Volvo…
Kar amacı gütmeyen ABD kuruluşu IIHS, yapılan araştırma sonucunda 2025’in en güvenli otomobillerini açıkladı. Listenin ilk sırasında ne Volvo ne de Tesla yer aldı. Bakın en güvenli otomobiller nelermiş...
Otomobil sayısı günden güne artarken, pazarda Çinli firmalar daha çok boy göstermeye başladı. Çinli markaların aktif rolüyle birlikte elektrikli modellerin satışı da artmaya devam ediyor.
Bir tüketici otomobil alırken pek çok detayı göz önünde bulunduruyor. Aracın güvenilir olup olmaması da bu detaylar arasında. 2025’te en güvenli otomobiller için de beklenen liste geldi. Binlerce kişi kafasındaki sorulara bu liste ile yanıt bulabilir.
ABD'de hizmet veren ve sigorta şirketlerinin fonladığı kâr amacı gütmeyen kuruluş IIHS, en güvenli otomobiller listesini açıkladı. İşte satın alırken elinizi korkak alıştırmayacağınız o otomobiller!
IIHS’nin gerçekleştirdiği son güvenlik testlerine kapsamında Güney Koreli Hyundai, rakiplerini geride bırakarak en güvenli otomobil markası unvanını kazandı. Kuruluş, Hyundai’a tam 15 farklı ölçüm kategorisinde ödül verdi. Öte yandan Hyundai’ın lüks segmentteki markası Genesis de benzer şekilde zirvede yer aldı. Elektrikli modelleri IONIQ 5 ve IONIQ 6’nın yanı sıra Tucson, Santa Fe, Elantra ve Sonata gibi popüler modeller de en güvenli araçlar arasında gösterildi.