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2025'in en ucuz otomobilleri onlar olacak: İşte düşük maliyetli sedan, hatchback ve SUV modelleri

Otomobil piyasası 2024'te iyi bir yıl geçirmedi ama tüm ümitler 2025 için saklı tutuluyor. Pazardaki şişkin bazı modellerin fiyat indirmesini tetikliyor. Uzmanlar, 2025 yılında en ucuz otomobilleri belirledi. İşte düşük maliyetli sedan, hatchback ve SUV modelleri

2025'in en ucuz otomobilleri onlar olacak: İşte düşük maliyetli sedan, hatchback ve SUV modelleri - Sayfa 1

Önümüzdeki yılın ucuz sedan, hatchback ve SUV formundaki seçenekleri şimdiden merak ediliyor. Düşük maliyetli ama iyi yakıt tüketimine, sürücü destek sistemlerine sahip kompakt araçlara sahip olabilirsiniz. Araç piyasasının pazar araştırması yapan uzmanlarına göre 2025 yılının en ucuz otomobilleri belirlendi.

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2025'in en ucuz otomobilleri onlar olacak: İşte düşük maliyetli sedan, hatchback ve SUV modelleri - Sayfa 2

12. Chevrolet Trailblazer

Temel Motor: 1.2L 137-hp/162-lb-ft I-3
Yakıt Ekonomisi (Şehir/Otoyol): 30/31 mpg
Kargo Kapasitesi (arka koltuklar yukarı/aşağı): 25,3/54,4 kübik feet
Ön Bacak Mesafesi: 40,9 inç
Arka Bacak Mesafesi: 39,4 inç

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2025'in en ucuz otomobilleri onlar olacak: İşte düşük maliyetli sedan, hatchback ve SUV modelleri - Sayfa 3

11. Subaru Impreza

Temel Motor: 2.0L 152-hp/145-lb-ft H-4
Yakıt Ekonomisi (Şehir/Otoyol): 27/34 mpg
Kargo Kapasitesi: 20,4 kübik feet
Ön Bacak Mesafesi: 42,9 inç
Arka Bacak Mesafesi: 36,5 inç

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2025'in en ucuz otomobilleri onlar olacak: İşte düşük maliyetli sedan, hatchback ve SUV modelleri - Sayfa 4

10. Toyota Corolla

Temel Motor: 2.0L 169-hp/151-lb-ft I-4
Yakıt Ekonomisi (Şehir/Otoyol): 32/41 mpg
Kargo Kapasitesi: 17,8 kübik feet
Ön Bacak Mesafesi: 42.0 inç
Arka Bacak Mesafesi: 29,9 inç

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