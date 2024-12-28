2025'in en ucuz otomobilleri onlar olacak: İşte düşük maliyetli sedan, hatchback ve SUV modelleri

Önümüzdeki yılın ucuz sedan, hatchback ve SUV formundaki seçenekleri şimdiden merak ediliyor. Düşük maliyetli ama iyi yakıt tüketimine, sürücü destek sistemlerine sahip kompakt araçlara sahip olabilirsiniz. Araç piyasasının pazar araştırması yapan uzmanlarına göre 2025 yılının en ucuz otomobilleri belirlendi.