2025'in en ucuz otomobilleri onlar olacak: İşte düşük maliyetli sedan, hatchback ve SUV modelleri
Otomobil piyasası 2024'te iyi bir yıl geçirmedi ama tüm ümitler 2025 için saklı tutuluyor. Pazardaki şişkin bazı modellerin fiyat indirmesini tetikliyor. Uzmanlar, 2025 yılında en ucuz otomobilleri belirledi. İşte düşük maliyetli sedan, hatchback ve SUV modelleri
Önümüzdeki yılın ucuz sedan, hatchback ve SUV formundaki seçenekleri şimdiden merak ediliyor. Düşük maliyetli ama iyi yakıt tüketimine, sürücü destek sistemlerine sahip kompakt araçlara sahip olabilirsiniz. Araç piyasasının pazar araştırması yapan uzmanlarına göre 2025 yılının en ucuz otomobilleri belirlendi.
12. Chevrolet Trailblazer
Temel Motor: 1.2L 137-hp/162-lb-ft I-3
Yakıt Ekonomisi (Şehir/Otoyol): 30/31 mpg
Kargo Kapasitesi (arka koltuklar yukarı/aşağı): 25,3/54,4 kübik feet
Ön Bacak Mesafesi: 40,9 inç
Arka Bacak Mesafesi: 39,4 inç
11. Subaru Impreza
Temel Motor: 2.0L 152-hp/145-lb-ft H-4
Yakıt Ekonomisi (Şehir/Otoyol): 27/34 mpg
Kargo Kapasitesi: 20,4 kübik feet
Ön Bacak Mesafesi: 42,9 inç
Arka Bacak Mesafesi: 36,5 inç