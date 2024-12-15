2025’in en ucuz otomobillerinden biri geliyor! Skoda üretime başladı, fiyatıyla rakip çatlatacak

Türkiye’de halihazırda 1 milyon liranın altında neredeyse hiç araba kalmadı. Ancak bunun temel nedenlerinden biri ÖTV’nin fazla olması. Yine tüm bunlar karşı otomobil devleri fiyat politikası anlamında Türkiye’de biraz daha kemer cesur davranarak zaman zaman ciddi oranlarda indirime gidiyor.