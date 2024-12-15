2025’in en ucuz otomobillerinden biri geliyor! Skoda üretime başladı, fiyatıyla rakip çatlatacak
2025’in en ucuz olacak otomobillerinden biri olmaya aday yeni Skoda modeli için seri üretime geçildi. Kylaq, Hindistan fabrikasında üretime alındı. Fiyatı da belli oldu!
Otomobil pazarı her yıl artan fiyatlarla araç sahibi olmak isteyenlerin hayallerini suya düşürüyor. Dünyanın dört bir yanında araç fiyatlarında artış görülürken, bu olumsuz yükselişe karşı Çek otomobil devi fiyat politikasında daha cömert davranıyor.
Türkiye’de halihazırda 1 milyon liranın altında neredeyse hiç araba kalmadı. Ancak bunun temel nedenlerinden biri ÖTV’nin fazla olması. Yine tüm bunlar karşı otomobil devleri fiyat politikası anlamında Türkiye’de biraz daha kemer cesur davranarak zaman zaman ciddi oranlarda indirime gidiyor.
Skoda, dünya çapında artan otomobil fiyatlarına karşı yeni bir modelini daha üretime geçirmeye başladı. Türkiye için henüz umutlu bekleyiş devam ederken, otomobil devinin yeni Kylaq modeli Hindistan’da üretime başladı.