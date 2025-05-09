2025'in ilk çeyreğinde Avrupa'da en çok satan elektrikli arabalar belli oldu! TOGG listede var mı?

2025 senesinin Mart ayında Avrupa Birliği, Birleşik Krallık ve EFTA dahil olmak üzere Avrupa yeni otomobil pazarı %3,2 yükselerek 1.423.340 yeni binek araç kaydına erişti. Böylece, elektrikli otomobil satışları %23 arttı ve plug-in hibrit elektrikli araç satışları beşte bir oranında artış gösterdi. 2025 senesinin ilk çeyreğinde Avrupa yeni otomobil pazarı, 2024'e (Ç1) göre yalnızca 628 daha fazla otomobil satılmasıyla durağan seyretti fakat elektrikli otomobil satışları %28 veya 124.000 BEV artarak %17 pazar payına sahip oldu. İşte Avrupa'da en çok satan 50 elektrikli araç: