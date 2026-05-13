2025’in rekor satış yapan modeliydi, bu kez 5 dakikada yüzde 70 şarjla geliyor

Çinli otomobil üreticisi BYD vites yükseltti. Türkiye pazarında dikkat çeken modelleriyle faaliyet gösteren marka, hızlı şarjda çağ atlayan modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Elektrikli otomobil pazarında devam eden rekabette BYD, iddialı modelleriyle pazardaki faaliyetlerini sürdürüyor. Global çapta Atto modeli ile önemli bir kilometre taşına ulaşan Çinli dev, önümüzdeki günlerde güncellenen modelini Türkiye’deki kullanıcılarla buluşturacak.

Çinli otomobil üreticisi, merakla beklenen yeni Atto 3 modelini 24 Nisan'da kapılarını açacak 2026 Pekin Otomobil Fuarı'nda görücüye çıkarmaya hazırlanıyor. Üçüncü nesil olarak adlandırılan bu yeni model, yepyeni bir platform, inanılmaz hızlı şarj süreleri ve büyüyen boyutlarıyla şimdiden radara girdi.

Türkiye pazarında aktif rol oynayan BYD’nin Atto 3 modeli, Türkiye'de satışa çıktığı günden bu yana tüketicisinin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Öyle ki araç 2025’te Türkiye'de en çok satılan elektrikli otomobiller listesinde ilk 5'e girmeyi başardı. 2025'te Türkiye'de en çok satan elektrikli otomobiller şu şekilde olmuştu:

Tesla Model Y – 27.420 adet

Togg T10X – 23.754 adet

Mini Countryman – 7.630 adet

Kia EV3 – 6.786 adet

BYD Atto 3 – 5.784 adet

