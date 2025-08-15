2025’in şu ana kadar en çok satan 10 otomobili: Pikaplar zirvede, bir elektrikli listede!
Ford pikaplarından Toyota sedan modellere kadar 2025’in en çok satan otobomobilleri belli oldu. Bir elektrikli otomobil listeye girmeyi başardı.
2025’in yarısı sona ererken otomobil pazarında rekabet de son derece çekişmeli. Tüketicilerin bir kısmı elektrikli otomobile yoğunlaşırken, bir kısmı ise hibrit veya içten yanmalı motorları tercih ediyor.
Peki otomobil pazarı 2025’te nasıl şekillendi? SUV segmente ilgi fazla olsa da, pikaplar da gözleri üzerine çekmeyi başardı. Öyle ki bunu 2025’in yarısında satışlarıyla ortaya koydu.
Motor1.com’un haberine göre Ford’un F serisi modelleri öne çıkan modeller arasında. 2025’in altı aylık sürecinde F-150 toplam 400.000’e yakın satışa imza attı. 1977’den bu yana markanın en çok satan modeli olarak da unvanını koruyor. Öte yandan bu rakam 2024’e kıyasla da artış gösterdi. Yüzde 19’luk artış kaydedilirken, sunduğu özelliklerle de fiyatının hakkını veriyor.