2025’in şu ana kadar en çok satan 10 otomobili: Pikaplar zirvede, bir elektrikli listede!

Motor1.com’un haberine göre Ford’un F serisi modelleri öne çıkan modeller arasında. 2025’in altı aylık sürecinde F-150 toplam 400.000’e yakın satışa imza attı. 1977’den bu yana markanın en çok satan modeli olarak da unvanını koruyor. Öte yandan bu rakam 2024’e kıyasla da artış gösterdi. Yüzde 19’luk artış kaydedilirken, sunduğu özelliklerle de fiyatının hakkını veriyor.

İŞTE 2025’İN EN ÇOK SATAN 10 OTOMOBİLİ