2025’te en çok satan 10 otomobil belli oldu: Çinli üretici arap atı gibi açıldı

2025 yılında kıyasıya rekabete ev sahipliği yapan otomobil pazarında, yılın en çok satan modelleri yine aşina olunan araçlar oldu. Fiyat etiketleri nedeniyle tüketicilerin tercihi orta veya düşük segment modeller olurken, yıl sonu ortaya çıkan tablo da her şeyi açıkça ortaya koyuyor.