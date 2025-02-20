2025’te fiyatlar geriledi! En çok tercih edilen ikinci el araçlar belli oldu

Son dönemde otomobil markalarının sunduğu cazip kampanyalar, tüketicileri ikinci el yerine sıfır araç tercihine yönlendirdi. Yeni modellerin pazara girmesiyle birlikte, kullanıcıların güvenini kazanmış ve klasikleşmiş bazı modeller halen yoğun ilgi görmeye devam ediyor.