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  4. 2025’te fiyatlar geriledi! En çok tercih edilen ikinci el araçlar belli oldu

2025’te fiyatlar geriledi! En çok tercih edilen ikinci el araçlar belli oldu

Türkiye’de ikinci el otomobil piyasası hareketliliğini sürdürürken, 2025 yılı Ocak ayının en çok satılan ikinci el araçları belli oldu.

2025’te fiyatlar geriledi! En çok tercih edilen ikinci el araçlar belli oldu - Sayfa 1

Son dönemde otomobil markalarının sunduğu cazip kampanyalar, tüketicileri ikinci el yerine sıfır araç tercihine yönlendirdi. Yeni modellerin pazara girmesiyle birlikte, kullanıcıların güvenini kazanmış ve klasikleşmiş bazı modeller halen yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

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2025’te fiyatlar geriledi! En çok tercih edilen ikinci el araçlar belli oldu - Sayfa 2

Ocak 2025'te ikinci el araç piyasasında, fiyatların enflasyondan arındırılmış reel değerlerinde düşüş eğilimi sürdü. Ancak, bazı modeller yüksek talep görerek ilan sayılarında öne çıktı.

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2025’te fiyatlar geriledi! En çok tercih edilen ikinci el araçlar belli oldu - Sayfa 3

İşte ocak ayında ikinci elde en fazla satılan ilk 10 model

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2025’te fiyatlar geriledi! En çok tercih edilen ikinci el araçlar belli oldu - Sayfa 4

10. Opel Corsa

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