2025’te fiyatlar geriledi! En çok tercih edilen ikinci el araçlar belli oldu
Türkiye’de ikinci el otomobil piyasası hareketliliğini sürdürürken, 2025 yılı Ocak ayının en çok satılan ikinci el araçları belli oldu.
Son dönemde otomobil markalarının sunduğu cazip kampanyalar, tüketicileri ikinci el yerine sıfır araç tercihine yönlendirdi. Yeni modellerin pazara girmesiyle birlikte, kullanıcıların güvenini kazanmış ve klasikleşmiş bazı modeller halen yoğun ilgi görmeye devam ediyor.
Ocak 2025'te ikinci el araç piyasasında, fiyatların enflasyondan arındırılmış reel değerlerinde düşüş eğilimi sürdü. Ancak, bazı modeller yüksek talep görerek ilan sayılarında öne çıktı.