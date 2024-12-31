2025'te yolların tozunu alacak. Çinli Xiaomi'nin ilk SUV'si kanlı canlı karşımızda!

Bunlar arasında en önce tanıtılacak model Xiaomi YU7 olacak. Geçtiğimiz hafta Çinli firmanın resmi olarak duyurusunu yaptığı otomobil bu kez de yollarda görüntülendi. Üstelik kamuflajsız olduğu için birçok detayı da netlik kazanmış oldu.