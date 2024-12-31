2025'te yolların tozunu alacak. Çinli Xiaomi'nin ilk SUV'si kanlı canlı karşımızda!
Xiaomi’nin SUV segmentinde yer alacak ilk otomobili YU7, test modeli ile yollarda kanlı canlı görüntülendi. Aracın merak edilen detayları da bir kez daha ortaya çıktı.
Otomobil pazarına hızlı giriş yapan ve 2024 yılına damga vuran Xiaomi, sadece ilk modeliyle bile Çin’de istediği satış rakamlarına ulaştı.
Henüz yurt dışı satışlarına başlanmamasına rağmen SU7 ve SU7 Ultra modelleriyle istenilen satış hedeflerine ulaşan Çinli firma, 2025’te üç farklı modeliyle karşımıza çıkacak.
Bunlar arasında en önce tanıtılacak model Xiaomi YU7 olacak. Geçtiğimiz hafta Çinli firmanın resmi olarak duyurusunu yaptığı otomobil bu kez de yollarda görüntülendi. Üstelik kamuflajsız olduğu için birçok detayı da netlik kazanmış oldu.