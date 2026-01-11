2026’da cüzdanınızı koruyan yılın en iyi 5 otomobili: Sahibini asla pişman etmiyor

HONDA CIVIC

Lüks ve premium modellere kıyasla kaliteli bir otomobil arayanlar için Civic, bu yıl da listedeki yerini koruyor. Sadece fiyatı değil, dört kişilik bir aile için sunduğu geniş iç hacmiyle de öne çıkıyor. 150 beygirlik motoruyla karma kullanımda yaklaşık 6.5 lt/100km yakıt ekonomisi sağlayan model, yüksek güvenlik test sonuçlarıyla da ailelerin öncelikli tercihi olmaya devam ediyor.