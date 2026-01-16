2026 Ocak sıfır araç kampanyaları | Düşük faiz, takas ve özel fiyatlar: İşte marka marka kampanyalar
Yılın ilk ayında otomobil markaları, çeşitli ödeme seçeneklerini kapsayan kampanyalarını başlattı. Araç almak isteyenler, 31 Ocak’a kadar düşük faizli kredi fırsatları, takas indirimleri ve özel fiyat avantajları gibi esnek ödeme imkanlarından yararlanabiliyor. İşte 2026 Ocak ayına özel güncel sıfır araç kampanyaları…
OPEL
Opel Corsa
Manuel şanzımanlı Edition modeli: 150 bin TL, 12 ay vade, %0 faiz
Diğer tüm versiyonlar: 300 bin TL, 12 ay vade, %0 faiz
Opel Astra
300 bin TL, 12 ay vade, %0 faiz
Dizel motor seçeneği mevcut
Opel Frontera Hybrid
150 bin TL, 12 ay vade, %0 faiz
Opel Frontera Elektrik
300 bin TL, 12 ay vade, %0 faiz
Opel Mokka
300 bin TL, 12 ay vade, %0 faiz
Opel Grandland Hybrid
İşletmelere özel: 400 bin TL, 12 ay vade, %0 faiz
Opel Corsa Elektrik
%100 elektrikli
300 bin TL, 12 ay vade, %0 faiz
GS donanım seviyesi
Combo / Combo Cargo
600 bin TL, 12 ay vade, %0 faiz
Combo Cargo için nakit indirim seçeneği
Zafira
450 bin TL, 12 ay vade, %0 faiz
Nakit indirim seçeneği
Vivaro Cargo
Ultimate (5.3 m³): 450 bin TL, 12 ay vade, %0 faiz
Ultimate XL (6.1 m³): 600 bin TL, 12 ay vade, %0 faiz
Vivaro City Van
600 bin TL, 12 ay vade, %0 faiz
Nakit indirim seçeneği
Movano
600 bin TL, 12 ay vade, %0 faiz
Nakit indirim seçeneği
NISSAN
Nissan Türkiye, 2026 yılının Ocak ayında tüm ürün gamında %0 faizli satın alma koşulları sunuyor.
Kampanyalar; binek ve hafif ticari araçlarda bireysel ve ticari müşterilere yönelik nakit alım indirimleri, %0 faizli kredi seçenekleri ve kampanyalı anahtar teslim fiyatlarını kapsıyor.
Nissan Qashqai e-POWER (2. jenerasyon)
150.000 TL’ye varan nakit alım indirimi
Ticari müşterilere özel: 600.000 TL, 12 ay, %0 faizli ticari kredi
Nissan Qashqai Mild Hybrid
Designpack (sınırlı sayıda): 2.149.000 TL tavsiye edilen kampanyalı anahtar teslim fiyat
Skypack donanım:
100.000 TL nakit alım indirimi
Ticari müşterilere özel: 600.000 TL, 12 ay, %0 faizli ticari kredi
Skypack 4WD, Platinum, Platinum 4WD, Platinum Premium, Platinum Premium 4WD:
Ticari müşterilere özel: 600.000 TL, 12 ay, %0 faizli ticari kredi
Nissan Juke
Tekna manuel:
Bireysel müşterilere özel 100.000 TL nakit alım indirimi
240.000 TL, 12 ay, %0 faizli kredi
Tekna DCT:
Bireysel müşterilere 100.000 TL nakit alım indirimi
Ticari müşterilere özel 100.000 TL nakit alım indirimi
500.000 TL, 6 ay, %0 faizli ticari kredi
N-Design, N-Sport, Platinum, Platinum Premium:
Ticari müşterilere özel 100.000 TL nakit alım indirimi
500.000 TL, 6 ay, %0 faizli ticari kredi
Nissan X-Trail Mild Hybrid
100.000 TL’ye varan nakit alım indirimi
Ticari müşterilere özel: 600.000 TL, 12 ay, %0 faizli ticari kredi
Yeni Nissan Townstar Van Benzinli L2 Uzun Şasi
KOBİ’lere özel 50.000 TL nakit alım indirimi
Veya 800.000 TL, 12 ay, %0 faizli ticari kredi
Townstar Van Benzinli L1 Kısa Şasi
KOBİ’lere özel 800.000 TL, 12 ay, %0 faizli ticari kredi
Townstar Van EV / Townstar Combi EV
KOBİ’lere özel 800.000 TL, 12 ay, %0 faizli ticari kredi