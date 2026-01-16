  1. Ekonomim
  2026 Ocak sıfır araç kampanyaları | Düşük faiz, takas ve özel fiyatlar: İşte marka marka kampanyalar

2026 Ocak sıfır araç kampanyaları | Düşük faiz, takas ve özel fiyatlar: İşte marka marka kampanyalar

Yılın ilk ayında otomobil markaları, çeşitli ödeme seçeneklerini kapsayan kampanyalarını başlattı. Araç almak isteyenler, 31 Ocak’a kadar düşük faizli kredi fırsatları, takas indirimleri ve özel fiyat avantajları gibi esnek ödeme imkanlarından yararlanabiliyor. İşte 2026 Ocak ayına özel güncel sıfır araç kampanyaları…

OPEL

Opel Corsa

Manuel şanzımanlı Edition modeli: 150 bin TL, 12 ay vade, %0 faiz

Diğer tüm versiyonlar: 300 bin TL, 12 ay vade, %0 faiz

Opel Astra

300 bin TL, 12 ay vade, %0 faiz

Dizel motor seçeneği mevcut

Opel Frontera Hybrid

150 bin TL, 12 ay vade, %0 faiz

Opel Frontera Elektrik

300 bin TL, 12 ay vade, %0 faiz

Opel Mokka

300 bin TL, 12 ay vade, %0 faiz

Opel Grandland Hybrid

İşletmelere özel: 400 bin TL, 12 ay vade, %0 faiz

OPEL

Opel Corsa Elektrik

%100 elektrikli

300 bin TL, 12 ay vade, %0 faiz

GS donanım seviyesi

Combo / Combo Cargo

600 bin TL, 12 ay vade, %0 faiz

Combo Cargo için nakit indirim seçeneği

Zafira

450 bin TL, 12 ay vade, %0 faiz

Nakit indirim seçeneği

Vivaro Cargo

Ultimate (5.3 m³): 450 bin TL, 12 ay vade, %0 faiz

Ultimate XL (6.1 m³): 600 bin TL, 12 ay vade, %0 faiz

Vivaro City Van

600 bin TL, 12 ay vade, %0 faiz

Nakit indirim seçeneği

Movano

600 bin TL, 12 ay vade, %0 faiz

Nakit indirim seçeneği

NISSAN

Nissan Türkiye, 2026 yılının Ocak ayında tüm ürün gamında %0 faizli satın alma koşulları sunuyor.

Kampanyalar; binek ve hafif ticari araçlarda bireysel ve ticari müşterilere yönelik nakit alım indirimleri, %0 faizli kredi seçenekleri ve kampanyalı anahtar teslim fiyatlarını kapsıyor.

Nissan Qashqai e-POWER (2. jenerasyon)

150.000 TL’ye varan nakit alım indirimi

Ticari müşterilere özel: 600.000 TL, 12 ay, %0 faizli ticari kredi

Nissan Qashqai Mild Hybrid

Designpack (sınırlı sayıda): 2.149.000 TL tavsiye edilen kampanyalı anahtar teslim fiyat

Skypack donanım:

100.000 TL nakit alım indirimi

Ticari müşterilere özel: 600.000 TL, 12 ay, %0 faizli ticari kredi

Skypack 4WD, Platinum, Platinum 4WD, Platinum Premium, Platinum Premium 4WD:

Ticari müşterilere özel: 600.000 TL, 12 ay, %0 faizli ticari kredi

NISSAN

Nissan Juke

Tekna manuel:

Bireysel müşterilere özel 100.000 TL nakit alım indirimi

240.000 TL, 12 ay, %0 faizli kredi

Tekna DCT:

Bireysel müşterilere 100.000 TL nakit alım indirimi

Ticari müşterilere özel 100.000 TL nakit alım indirimi

500.000 TL, 6 ay, %0 faizli ticari kredi

N-Design, N-Sport, Platinum, Platinum Premium:

Ticari müşterilere özel 100.000 TL nakit alım indirimi

500.000 TL, 6 ay, %0 faizli ticari kredi

Nissan X-Trail Mild Hybrid

100.000 TL’ye varan nakit alım indirimi

Ticari müşterilere özel: 600.000 TL, 12 ay, %0 faizli ticari kredi

Yeni Nissan Townstar Van Benzinli L2 Uzun Şasi

KOBİ’lere özel 50.000 TL nakit alım indirimi

Veya 800.000 TL, 12 ay, %0 faizli ticari kredi

Townstar Van Benzinli L1 Kısa Şasi

KOBİ’lere özel 800.000 TL, 12 ay, %0 faizli ticari kredi

Townstar Van EV / Townstar Combi EV

KOBİ’lere özel 800.000 TL, 12 ay, %0 faizli ticari kredi

