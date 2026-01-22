2026 sıfır faizli otomobil kredisi: Hangi marka ne sunuyor? İşte marka marka otomobil kampanyaları

TOGG

Türkiye’nin yerli otomobil markası Togg, ocak kampanyasında bireysel kullanıcılara yönelik sıfır faizli kredi fırsatlarını sürdürüyor. Özellikle T10F V2 modelinde 600 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli %0 faizli kredi seçeneği dikkat çekiyor. Aylık 50 bin TL’lik eşit taksitlerle geri ödemelerle T10F V2’ye sahip olmak mümkün hale geliyor. T10X V2 için de 400 bin TL’ye kadar 12 ay %0 faizli kredi seçeneği mevcut.

Daha performanslı dört tekerlekten çekişli T10X ve T10F 4More modellerinde yine 600 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli faizsiz finansman imkanı bulunuyor. Togg’un kampanyası hem bireysel hem ticari müşterilere hitap ediyor; bazı versiyonlarda alternatif faizli uzun vadeli finansman seçenekleri de sunuluyor.