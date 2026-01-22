2026 sıfır faizli otomobil kredisi: Hangi marka ne sunuyor? İşte marka marka otomobil kampanyaları
Türkiye’de satılan otomobil markalarının sıfır faizli kredi kampanyaları, vade seçenekleri ve güncel fırsatları merak ediliyor. Peki, 2026 itibarıyla Fiat, Hyundai, Toyota, Citroen, Togg ve Çinli markalar hangi modellerinde faiz avantajı ve kredi desteği sunuyor?
2026 yılıyla birlikte Türkiye otomobil pazarında sıfır faizli kredi kampanyaları öne çıkıyor. Yeni yıl döneminde markalar hem bireysel hem ticari müşterilere cazip finansman seçenekleri sunuyor; faizsiz kredi fırsatları, nakit indirimler ve takas destekleriyle satın alma süreci her zamankinden daha erişilebilir hale geliyor.
2026 Ocak kampanyaları gösteriyor ki, Türkiye’de sıfır araç almak isteyenler için faizsiz kredi fırsatları ciddi bir avantaj oluşturuyor. Markalar farklı segmentlerdeki modellere farklı tutarlarda ve vadelerde %0 faizli kredi sunarken, nakit indirim ve takas desteği gibi ek avantajlar da alıcıların karar sürecini kolaylaştırıyor. Bu kampanyalar genellikle stoklarla sınırlı olduğu için alıcıların erken davranması tavsiye ediliyor.
TOGG
Türkiye’nin yerli otomobil markası Togg, ocak kampanyasında bireysel kullanıcılara yönelik sıfır faizli kredi fırsatlarını sürdürüyor. Özellikle T10F V2 modelinde 600 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli %0 faizli kredi seçeneği dikkat çekiyor. Aylık 50 bin TL’lik eşit taksitlerle geri ödemelerle T10F V2’ye sahip olmak mümkün hale geliyor. T10X V2 için de 400 bin TL’ye kadar 12 ay %0 faizli kredi seçeneği mevcut.
Daha performanslı dört tekerlekten çekişli T10X ve T10F 4More modellerinde yine 600 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli faizsiz finansman imkanı bulunuyor. Togg’un kampanyası hem bireysel hem ticari müşterilere hitap ediyor; bazı versiyonlarda alternatif faizli uzun vadeli finansman seçenekleri de sunuluyor.
CITROEN
Citroen, hem binek hem hafif ticari araç modellerinde Ocak ayına özel %0 faizli kredi kampanyaları hazırladı. Citroen’nin kampanyası çerçevesinde:
Citroën Ami: 270 bin TL için 12 ay, %0 faizli kredi veya nakit indirim,
Citroën ë-C3: 250 bin TL için 12 ay, %0 faizli kredi,
Citroën C3 Aircross ve ë-C3 Aircross: 300 bin TL’ye kadar 12 ay faizsiz kredi,
C4, ë-C4 ve C4 X: 150 bin TL için 12 ay, %0 faizli kredi veya nakit indirimi fırsatı sunuluyor.
Hafif ticari araç tarafında da Berlingo, Berlingo Van, Jumpy, Jumpy Spacetourer ve Jumper modellerinde çeşitli %0 faizli kredi imkânları yer alıyor. Bu kampanyalar Ocak sonuna kadar yetkili satıcılarda geçerli.