2026 yaz lastiği fiyatları: Marka marka en ucuz yazlık lastik fiyat listesi

MICHELIN YAZ LASTİĞİ FİYAT LİSTESİ (2026 ÜRETİM)

Premium segmentin lider ismi olan marka, uzun ömürlü kilometre performansı ve ıslak zemin frenleme başarısıyla bu yıl da en çok aratılanların başında geliyor. Özellikle yeni nesil binek araç serileri ve yakıt tasarruflu modelleri yüksek bütçeli sürücülerin ilk tercihi oluyor. Markanın en çok satan binek grubu yeni üretim güncel piyasa fiyatları şu şekildedir:

- Michelin 195/65 R15 91V Primacy 4 Oto Yaz Lastiği

3.925 TL

- Michelin 205/55 R16 91V Primacy 5 Oto Yaz Lastiği

4.242 TL

- Michelin 205/55 R16 91V Primacy 4 Plus Oto Yaz Lastiği

4.560 TL

- Michelin 205/55 R16 91V Primacy 5 Energy Oto Yaz Lastiği

5.542 TL