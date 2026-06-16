2026 yaz lastiği fiyatları: Marka marka en ucuz yazlık lastik fiyat listesi
Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte araç sahipleri için kış lastiği uygulaması sona erdi ve yaz lastiği değişim dönemi resmen başladı. Güvenli yol tutuşu, yakıt tasarrufu ve sürüş konforu sağlamak adına sürücüler internet arama motorlarında güncel fiyat araştırması yapmaya devam ediyor. Biz de sürücülerin en çok arattığı binek ve SUV araç ebatlarını baz alarak piyasadaki en güncel rakamları tek bir adreste topladık. İşte yeni sezonda en çok tercih edilen markaların net satış rakamları…
CONTINENTAL YAZ LASTİĞİ FİYAT LİSTESİ (2026 ÜRETİM)
Alman teknolojisiyle geliştirilen yol tutuş performansı sayesinde test kuruluşlarından tam not alan marka, bu sezon da listede üst sıralarda yer buluyor. Hem binek otomobiller hem de SUV araçlar için geliştirilen desenler, güvenlik öncelikli sürücülerin radarına giriyor. Güncel sezonda üretilen popüler desenlerin etiketleri şöyle:
- Continental 225/45 R17 91Y Fr PremiumContact 7 Oto Yaz Lastiği
3.312,45 TL
- Continental 215/65 R16 102V Xl Premium Contact 7 Suv Yaz Lastiği
4.201,75 TL
- Continental 215/50 R17 95Y Xl Fr Premium Contact 7 Oto Yaz Lastiği
4.939,05 TL
- Continental 225/55 R18 98V ContiCrossContact LX 2 FR Oto Yaz Lastiği
5.344,75 TL
- Continental 235/55 R18 100V Fr Premium Contact 7 Suv Yaz Lastiği
5.383,5 TL
- Continental 245/45 R20 103Y Xl Fr SportContact 7 Oto Yaz Lastiği
8.681,5 TL
LASSA YAZ LASTİĞİ FİYAT LİSTESİ (2026 ÜRETİM)
Türkiye pazarında geniş bayi ağı ve yerli üretim gücüyle en çok satılan markaların başında gelen firma, bu sezon çıkardığı yeni serileriyle dikkat çekiyor. Hem bütçe dostu yapısı hem de sağlamlığıyla bilinen yerli logolu serilerin yeni sezon fabrika çıkışlı piyasa satış fiyatları listesi şu şekilde:
- Lassa 205/55 R16 91V Revola Oto Yaz Lastiği
3.277 TL
- Lassa 215/55 R17 94W Revola Yaz Lastiği
3.729 TL
- Lassa 225/55 R18 98V Competus H/P 2 SUV Yaz Lastiği
3.910 TL
- Lassa 225/55 R17 101W Driveways Oto Yaz Lastiği
4.246,45 TL
MICHELIN YAZ LASTİĞİ FİYAT LİSTESİ (2026 ÜRETİM)
Premium segmentin lider ismi olan marka, uzun ömürlü kilometre performansı ve ıslak zemin frenleme başarısıyla bu yıl da en çok aratılanların başında geliyor. Özellikle yeni nesil binek araç serileri ve yakıt tasarruflu modelleri yüksek bütçeli sürücülerin ilk tercihi oluyor. Markanın en çok satan binek grubu yeni üretim güncel piyasa fiyatları şu şekildedir:
- Michelin 195/65 R15 91V Primacy 4 Oto Yaz Lastiği
3.925 TL
- Michelin 205/55 R16 91V Primacy 5 Oto Yaz Lastiği
4.242 TL
- Michelin 205/55 R16 91V Primacy 4 Plus Oto Yaz Lastiği
4.560 TL
- Michelin 205/55 R16 91V Primacy 5 Energy Oto Yaz Lastiği
5.542 TL
GOODYEAR YAZ LASTİĞİ FİYAT LİSTESİ (2026 ÜRETİM)
Konforlu sürüşü ve düşük ses desibeliyle bilinen marka, fiyata karşılık sunduğu yüksek performans performansı nedeniyle geniş bir kitle tarafından takip ediliyor. Hem sportif kullanım arayanlar hem de aile araçları için sessiz sürüş deneyimi vadeden seçenekler yeni sezonda şu rakamlarla alıcı buluyor:
- Goodyear 195/65 R15 91V Eagle Sport 2 Oto Yaz Lastiği
2.706,92 TL
- Goodyear 205/55 R16 91V Eagle Sport 2 Oto Yaz Lastiği
3.179,5 TL
- Goodyear 205/55 R16 91V EfficientGrip Performance Oto Yaz Lastiği
3.689 TL
- Goodyear 215/50 R18 92V EfficientGrip Performance 2 Suv Yaz Lastiği
8.300 TL