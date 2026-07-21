2026’da en az yakan hibrit otomobiller: Bu araçlar alıcısını pişman etmiyor
Artan akaryakıt fiyatları sonrası Türkiye'de hibrit araç satışları patladı. Togg ile hibrit maliyet karşılaştırması ve en az yakan hibrit modeller listesi haberimizde.
Ortadoğu'da sular yeniden ısındıkça, bunun bedelini ne yazık ki yine ceplerimiz ödüyor. Petrol fiyatlarındaki küresel dalgalanma, Türkiye'deki akaryakıt pompalarına anında yansıyor..
Özellikle son dönemde Türkiye pazarında hibrit araçlara olan ilgi, rakamlara da net bir şekilde yansımış durumda.
Türkiye Gazetesi'nin derlediği verilere göre, 2026 yılının ilk yarısında tam 145 bin 804 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti. Bu rakam, hibritlerin pazar payını yüzde 33,1 gibi oldukça yüksek bir seviyeye taşıdı. Neredeyse benzinli otomobil satışlarını yakalamak üzereler.