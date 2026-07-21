2026’da en az yakan hibrit otomobiller: Bu araçlar alıcısını pişman etmiyor

Türkiye Gazetesi'nin derlediği verilere göre, 2026 yılının ilk yarısında tam 145 bin 804 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti. Bu rakam, hibritlerin pazar payını yüzde 33,1 gibi oldukça yüksek bir seviyeye taşıdı. Neredeyse benzinli otomobil satışlarını yakalamak üzereler.