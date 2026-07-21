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  4. 2026’da en az yakan hibrit otomobiller: Bu araçlar alıcısını pişman etmiyor

2026’da en az yakan hibrit otomobiller: Bu araçlar alıcısını pişman etmiyor

Artan akaryakıt fiyatları sonrası Türkiye'de hibrit araç satışları patladı. Togg ile hibrit maliyet karşılaştırması ve en az yakan hibrit modeller listesi haberimizde.

2026’da en az yakan hibrit otomobiller: Bu araçlar alıcısını pişman etmiyor - Sayfa 1

Ortadoğu'da sular yeniden ısındıkça, bunun bedelini ne yazık ki yine ceplerimiz ödüyor. Petrol fiyatlarındaki küresel dalgalanma, Türkiye'deki akaryakıt pompalarına anında yansıyor..

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2026’da en az yakan hibrit otomobiller: Bu araçlar alıcısını pişman etmiyor - Sayfa 2

Özellikle son dönemde Türkiye pazarında hibrit araçlara olan ilgi, rakamlara da net bir şekilde yansımış durumda. 

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2026’da en az yakan hibrit otomobiller: Bu araçlar alıcısını pişman etmiyor - Sayfa 3

Türkiye Gazetesi'nin derlediği verilere göre, 2026 yılının ilk yarısında tam 145 bin 804 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti. Bu rakam, hibritlerin pazar payını yüzde 33,1 gibi oldukça yüksek bir seviyeye taşıdı. Neredeyse benzinli otomobil satışlarını yakalamak üzereler. 

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2026’da en az yakan hibrit otomobiller: Bu araçlar alıcısını pişman etmiyor - Sayfa 4

Geçen yılın aynı dönemine göre diğer tüm motor seçeneklerinde düşüş yaşanırken, hibrit satışlarının yüzde 6 artması, tüketicinin net tercihini ortaya koyuyor.

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