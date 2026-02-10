2026’nın en iyi elektrikli otomobili belli oldu! Ne BMW ne Audi ne de Ford

Yarışmanın jüri üyeleri, Mercedes CLA’yı "premium bir markayı yeniden zirveye taşıyan model" olarak tanımlarken, aynı zamanda aracın rakipleri arasında Fiat Grande Panda, Renault 4 ve Dacia Bigster gibi iddialı modeller bulunuyordu. Mercedes-Benz CEO'su Ola Källenius, ödül sonrası yaptığı açıklamada yeni CLA'nın sadece bir otomobil değil; "oyun değiştirici" olduğunu vurguladı.