2026’nın en iyi elektrikli otomobili belli oldu! Ne BMW ne Audi ne de Ford
Otomobil dünyasının "Oscarları" olarak bilinen 2026 Yılının Otomobili ödülü sahibi oldu. Alman otomobil devi Mercedes, şık ve iddialı modeliyle rakiplerini ezdi geçti.
Elektrikli otomobillerin sayısı günden güne artarken, Mercedes ve BMW gibi dev üreticiler de artık tamamen bu akıma katılmış durumda.
Son yıllarda çok sayıda elektrikli modelleriyle karşımıza çıkan otomobil devleri, 2026’da odak noktasını daha fazla elektrikli ve hibrit modellere çevirecek. Öte yandan otomobil dünyasının en prestijli ödüllerinden biri gerçekleşti ve bu ödül sahibini buldu.
Avrupa’nın 23 farklı ülkesinden gelen 60 uzman otomobil gazetecisinin oylarıyla belirlenen 2026 Yılının Otomobili ödülünü, Mercedes-Benz CLA kazandı. Bu zafer, Mercedes-Benz için tarihi bir anlam taşıyor; zira Alman devi, en son 1974 yılında 450 SE/SEL modeliyle kazandığı bu ödülü tam 52 yıl sonra yeniden müzesine götürdü. Toplamda 320 puan toplayan Mercedes CLA, en yakın rakibi Skoda Elroq’a (220 puan) tam 100 puan fark atarak şampiyonluğunu ilan etti. Üçüncülük koltuğunda ise 208 puanla Kia EV4 yer aldı.
Yarışmanın jüri üyeleri, Mercedes CLA’yı "premium bir markayı yeniden zirveye taşıyan model" olarak tanımlarken, aynı zamanda aracın rakipleri arasında Fiat Grande Panda, Renault 4 ve Dacia Bigster gibi iddialı modeller bulunuyordu. Mercedes-Benz CEO'su Ola Källenius, ödül sonrası yaptığı açıklamada yeni CLA'nın sadece bir otomobil değil; "oyun değiştirici" olduğunu vurguladı.