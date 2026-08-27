2027 Mercedes-Maybach S-Serisinin dudak uçuklatan fiyatları belli oldu
Mercedes-Maybach, amiral gemisi S-Serisi'ni güncelledi. Yeni V8 motorlu S580 ve V12'li S680 modellerinin dudak uçuklatan fiyatları ve teknik özellikleri ile resmiyet kazandı.
Lüksün zirvesindeki isimlerden Mercedes-Maybach, amiral gemisi S-Serisi'ni güncelledi. Marka, V12 motorlu canavar S680'in yanına şimdi de V8 motorlu yeni bir seçenek olan S580'i ekliyor. Araba tutkunlarının merakla beklediği 2027 model bu ultra lüks sedanların fiyatları da nihayet gün yüzüne çıktı.
Peki, bu dudak uçuklatan fiyatların arkasında ne var? Car Expert'in haberine göre, yenilenen Maybach serisi, standart S-Serisi'ndeki güncellemeleri takip ediyor. Dış tasarımda %20 daha büyük ön ızgara ve yenilenmiş tamponlar hemen göze çarpıyor. Mercedes-Benz, dijital farlarda yıldız şeklinde unsurlar ve yeni arka lamba grafikleri kullanarak görselliği pekiştirmiş. Bu yeni mikro-LED farlar, önceki modellere göre %40 daha geniş bir alanı aydınlatıyor; uzun farların menzili ise tam 600 metreye ulaşıyor. Aracın toplam uzunluğu da 14 mm artarak 5484 mm'ye çıkmış.
NTV’nin haberine göre aracın evo versiyonu, daha sıkı Euro 7 emisyon düzenlemelerini karşılamak üzere tasarlanmış diğer değişikliklerin yanı sıra, düzlem krank mili ve revize edilmiş yakıt enjeksiyon sistemine sahip oluyor.
Yeni giriş seviyesi model olan Maybach S580, 'M177 Evo' kodlu 4.0 litrelik çift turboşarjlı V8 benzinli motorla geliyor. Bu motor 395 kW güç ve 750 Nm tork üretiyor. Ayrıca, 48V hafif hibrit sistemin bir parçası olarak 17 kW/205 Nm'lik entegre bir marş motoru jeneratörü ile destekleniyor. Zirvedeki Maybach S680 ise 463 kW/900 Nm güç üreten çift turboşarjlı V12 benzinli motorunu koruyor. İlginç bir şekilde, V12 motorun daha fazla güç ve torka sahip olmasına rağmen, her iki modelin de 0-100 km/s hızlanma süresi 4,5 saniye olarak belirtiliyor.