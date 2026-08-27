2027 Mercedes-Maybach S-Serisinin dudak uçuklatan fiyatları belli oldu

Yeni giriş seviyesi model olan Maybach S580, 'M177 Evo' kodlu 4.0 litrelik çift turboşarjlı V8 benzinli motorla geliyor. Bu motor 395 kW güç ve 750 Nm tork üretiyor. Ayrıca, 48V hafif hibrit sistemin bir parçası olarak 17 kW/205 Nm'lik entegre bir marş motoru jeneratörü ile destekleniyor. Zirvedeki Maybach S680 ise 463 kW/900 Nm güç üreten çift turboşarjlı V12 benzinli motorunu koruyor. İlginç bir şekilde, V12 motorun daha fazla güç ve torka sahip olmasına rağmen, her iki modelin de 0-100 km/s hızlanma süresi 4,5 saniye olarak belirtiliyor.